«Зло всегда возвращается злом». Золотарев объяснил смысл сериала «Слово пацана»

«Произведение начинает жить в отрыве от автора, когда выходит на экран, поэтому для каждого все-таки есть какой-то свой смысл. Для меня это история про воздаяние. <…> Зло, совершенное во имя добра, все равно возвращается злом», - подчеркнул он.

Собеседник «360» обратил внимание, что итог в подобной ситуации всегда один, как бы человек ни пытался это исправить.

Золотарев также пояснил, зачем в титрах оставили QR-код, отсканировав который ребенок сможет рассказать о своей ситуации и поделиться со взрослыми, если находится в опасности.

«Это связано как раз с одним из смыслов, который несет эта история <…> про взаимоотношение отцов и детей. 1989 год - время потерянных детей. Время, когда родителям приходилось думать о выживании, а не о том, как своим примером показать детям, как надо жить. Этот контакт был потерян для целого поколения. Это ужасно, и это то, что мы пытаемся исправить хотя бы QR-кодом», - заключил собеседник «360».

Повторения казанского феномена , по его словам, можно избежать, если родители будут разговаривать со своими детьми.