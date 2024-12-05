05 декабря 2024, 23:52

«Жизнь преодолевает боль». Прилепин рассказал, за что получил премию «Большая книга»

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Писатель Захар Прилепин занял третье место на национальной литературной премии «Большая книга». Он представил сборник рассказов «Собаки и другие люди», посвященный своему охраннику Александру Шубину, который погиб при покушении. После вручения наград писатель рассказал о своей работе корреспонденту 360.ru.

С занявшим второе место Михаилом Шемякиным он часто виделся и много общался во Франции до того, как попал под санкции. Прилепин сообщил, что начал читать его автобиографию «Моя жизнь до издания», которая, несомненно, останется в контексте русской литературы. Самого писателя он назвал удивительным человеком мирового масштаба.

«Тут, с одной стороны, очень сбалансированный в правильном смысле состав, потому что большой русский роман, большие русские воспоминания и книжка рассказов. А с другой стороны, мне приятно, скрывать не стану, что все три автора в списке, на нашей стороне , а не за нашей», - признался Прилепин.

Сам писатель тоже не стоит на месте. После принесшего награду сборника рассказов «Собаки и другие люди» он издаст исторический роман.

Организаторы объявили имена лауреатов XIX сезона Национальной литературной премии «Большая книга» 5 декабря. Кроме Прилепина, Шемякина и Варламова в конкурсе участвовали Виктор Пелевин, Денис Драгунский и другие.

«Книга не случайно посвящена моему товарищу Саше Шубину , который погиб рядом со мной полтора года назад. Потому что книга о том, что жизнь преодолевает боль. Жизнь не преодолевает смерть, но боль и муку преодолевает», - сказал он.

Прилепин отметил произведения коллег - лауреатов «Большой книги». Он сообщил, что давно дружит с автором романа «Одсун», обладателем главного приза премии Алексеем Варламовым.

«Я читаю его книгу сейчас, читаю все его книги. И он всегда пишет на безупречно высоком уровне. Он классик, тут нечего скрывать», - подчеркнул писатель.

Книги Награды Литература Покушение на Захара Прилепина Писатели Захар Прилепин
02 декабря 2024, 04:56
Не понравился сразу. Жених дочери Охлобыстина сбежал за неделю до свадьбы
РИА «Новости»
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Дочь Ивана Охлобыстина, 25-летняя Варвара, осталась без жениха накануне свадьбы. По информации НТВ, сам актер возмущения не скрывал — кроме всего прочего, он брал на себя финансовое обеспечение праздничной церемонии.

Телеканал утверждает, что бывший партнер Варвары актеру сразу не понравился. На «смотрины» 31-летний Максим пришел без кольца для суженой и не стал опускаться перед ней на колено.

Варвара же поддерживала своего избранника. Пара успела сделать парные татуировки, девушка вложила деньги и в его бизнес. Более того, она помогала партнеру обустраивать новый салон красоты - Максим работает барбером.

Коллеги актера предположили, что причина побега жениха - в характере Охлобыстина. Некоторые из них считают, что Максим испугался темперамента будущего тестя и решил заблаговременно избавить себя от любых возможных конфликтов в будущем.

Варвара - третья дочь Ивана Охлобыстина. Ранее актер рассказывал, что во младенчестве она чуть не умерла.

Дочь Ивана Охлобыстина, 25-летняя Варвара, осталась без жениха накануне свадьбы. По информации НТВ , сам актер возмущения не скрывал - кроме всего прочего, он брал на себя финансовое обеспечение праздничной церемонии.

Побеги Свадьбы Деньги Актеры
29 ноября 2024, 21:20
Экс-гендиректор Третьяковки выступит на «Перезагрузке 2.0» в Зарайске 30 ноября
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В Зарайске продолжается фестиваль современного искусства «Перезагрузка 2.0». В рамках мероприятия 30 ноября запланирована насыщенная программа, рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Гости фестиваля посетят Дом Мачтета, Зарайский кремль, собор и колокольню. В арт-пространстве на Красноармейской пройдут вокальные, танцевальные и арт-перформансы, а также откроется выставка.

Главным событием дня станет выступление генерального директора Третьяковской галереи в 2015–2023 годах, искусствоведа, куратора международных музейных выставочных проектов Зельфиры Трегуловой. Она прочитает лекцию «Культурные пространства как драйвер регионального развития. Большой эффект для малых городов».

Торжественное открытие фестиваля состоялось 23 ноября.

Проект «Перезагрузка 2.0» задуман как живой обмен опытом между зрителями и художниками.

Выставки Зарайск Художники Фестивали
11 ноября 2024, 03:27
«Любовь Советского Союза» потеснила «Огниво» в российском кинопрокате
РИА «Новости»
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Лидером кинопроката в России и странах СНГ стал фильм «Любовь Советского Союза», заработавший 160 миллионов рублей за выходные. Об этом сообщил kinobusiness.com

Премьерная картина режиссеров Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева заняла первое место, потеснив «Огниво». Кассовые сборы «Любви Советского Союза» с 7 по 10 ноября составили 160 миллионов рублей, лидера прошлой недели - 125,9 миллиона.

Третью строчку заняла американская картина «Миссия Красный» с 50,8 миллионами рублей, четвертую - «Веном: Последний танец» с 48,9 миллионами. Российский фильм «Руки вверх!» оказался на пятом месте с кассовыми сборами в размере 46,8 миллиона рублей.

Популярным фильмом остается оскароносный «Титаник». Актриса Кейт Уинслет спустя 27 лет после его выхода раскрыла подробности одного из самых душещипательных эпизодов. Оказалось, ее героиня спаслась не на двери, а на обломке от лестницы.

Кино Фильмы Россия СНГ
06 ноября 2024, 09:45
Молодые музыканты стали участниками первого джазового фестиваля во Фрязине
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Фрязинская детская школа искусств стала площадкой для проведения первого джазового фестиваля. На сцену перед зрителями и жюри под руководством народного артиста России Игоря Бриля вышли ученики и выпускники подмосковных школ.

Музыкальное событие объединило более 250 участников и зрителей. Жюри, поставив оценку мастерству владения инструментами, артистизму и умению создавать уникальные образы произведения, определило лауреатов в четырех возрастных группах и пяти номинациях.

Джазовый фестиваль организовали администрация Фрязина, Союз композиторов Евразии и компания «Газпромнефть - смазочные материалы», которая занимается проектом по поддержке одаренных детей в рамках программы «Газпром нефти» «Родные города», посвященной социальным инвестициям.

«Наша компания уделяет огромное внимание социальным проектам. Это инициативы в самых разных сферах - культуре, экологии, спорте, образовании. В совокупности их эффект направлен на создание креативной среды, в которой любой может открывать новые возможности для своего развития, становиться успешным и востребованным в любимом деле», - рассказал о проекте генеральный директор «Газпромнефть - смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

Президент Союза композиторов Евразии Андрей Батурин заявил, что такие мероприятия объединяют творческих людей и помогают начинающим артистам найти наставников.

«Надеюсь, конкурс станет традиционным и поможет сотням детей развить свои творческие способности», - добавил он.

Заместитель главы городского округа Фрязино Юлия Шувалова отметила, что юные музыканты не только продемонстрировали свои таланты, но и получили ценные советы от специалистов.

«Формируя планы по развитию наукограда, мы всегда уделяем внимание культурным проектам, потому что это важное направление, объединяющее все поколения», - пояснила она.

Шувалова добавила, что исполнение джазовых композиций подарило зрителям отличный праздник и яркие эмоции от нового прочтения известных композиций.

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