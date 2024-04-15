15 апреля 2024, 13:02

Жена Михаила Круга увеличила гонорар за выступление втрое

РИА «Новости»
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Жена покойного шансонье Михаила Круга увеличила гонорар втрое, а сын знаменитого исполнителя Александр Круг поднял цену на концерты почти в два раза. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, в ноябре сын известного шансонье готов был выступать на корпоративных мероприятиях за 400 тысяч рублей. Он предлагал исполнить пять хитов своего отца и собственные композиции. За дополнительную плату в 1,3 миллиона рублей на сцену могла выйти и Ирина Круг, чтобы исполнить песни вместе с сыном.

Теперь стоимость выступления Александра составляет 700 тысяч рублей, а гонорар жены легендарного певца вырос до четырех миллионов рублей.

Причем рост популярности Александра можно объяснить его участием в телевизионных проектах. Сыну шансонье удалось покорить сердца зрителей на шоу «Новая Фабрика звезд». Причина повышения стоимости выступлений Ирины Круг осталась неизвестной.

Спрос на выступления семьи Круга остается высоким. Ближайшее «окошко» есть только 1 августа.

Концерты Музыка Шоу-бизнес
15 апреля 2024, 12:40
«Слишком крикливо». Шуфутинский раскритиковал песни Успенской
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Шансонье Михаил Шуфутинский заявил, что артистка Любовь Успенская поет слишком крикливо. Свое мнение он высказал в эфире шоу «Три аккорда» на Первом канале.

Шансонье Михаил Шуфутинский заявил, что артистка Любовь Успенская поет слишком крикливо. Свое мнение он высказал в эфире шоу « Три аккорда » на Первом канале.

В качестве судей приняли участие такие звезды, как Любовь Успенская, Михаил Шуфутинский и Сергей Трофимов. В последнем эпизоде программы они должны были оценить новый трек Виктора Салтыкова под названием «Скажи нет».

Первым свое впечатление от песни поделилась Успенская, отметив, что песня прозвучала излишне эмоционально и крикливо. Михаил Шуфутинский не согласился с мнением Успенской и напомнил, что крикливость характерна и для ее исполнения.

«Любушка, тебе ли не знать о крикливости? Это крик души. Это и есть шансон», - отметил исполнитель.

Шуфутинский добавил, что исполнители шансона не задумываются над техникой пения. По его словам, важнее всего - донести эмоции и «зацепить» слушателя за душу.

Недавно артист рассказал, что семья младшего сына не приняла его молодую жену. Супруга шансонье Светлана Юразова моложе него на 30 лет.

Первый канал Песни Музыка Любовь Успенская
15 апреля 2024, 11:11
Федор Бондарчук сыграет Карабаса-Барабаса в ремейке «Золотого ключика»
Global Look Press
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Режиссер Игорь Волошин снимет сказку «Буратино» — ремейк «Золотого ключика» писателя Алексея Толстого. Роли в ней исполнят актеры Федор Бондарчук (Карабас-Барабас), Александр Яценко (папа Карло), Александр Петров (кот Базилио), сообщили «Ведомости» со ссылкой на продюсера картины Михаила Врубеля.

Режиссер Игорь Волошин снимет сказку «Буратино» - ремейк «Золотого ключика» писателя Алексея Толстого. Роли в ней исполнят актеры Федор Бондарчук (Карабас-Барабас), Александр Яценко (папа Карло), Александр Петров (кот Базилио), сообщили « Ведомости » со ссылкой на продюсера картины Михаила Врубеля.

Актриса Вита Корниенко, которой сейчас 13 лет, сыграет Буратино. На её счету уже более 100 ролей в кино. Виктория Исакова, получившая известность по сериалу «Эпидемия», воплотит образ лисы Алисы, а роль Мальвины исполнит Анастасия Талызина, блиставшая в фильме «Воздух». Также в картине снимется Марк Эйдельштейн в роли Артемона, и Рузиль Минекаев - в роли Арлекина.

По словам режиссера, в «Буратино» прозвучит знаменитая песня из старой экранизации, но в новой аранжировке Рыбникова. Сценарий к фильму написал Андрей Золотарёв, известный по франшизе «Лед», фантастике «Сто лет тому вперёд» и сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Компания «Водород», работающая над «Буратино», также занимается производством таких фильмов, как фантастический экшн «Сто лет тому вперёд» и семейная картина «Приключения Электроника».

Ранее Бондарчук признался, что всегда мечтал снимать фантастику. Он добавил, что его с детства увлекали писатели этого жанра.

Кино Картины Фильмы Россия Актеры
14 апреля 2024, 20:27
Актриса Инна Головина умерла после тяжелой болезни
РИА «Новости»
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Актриса Электротеатра «Станиславский» ушла из жизни в возрасте 49 лет. Информацию об этом опубликовали на сайте театра.

«Последние несколько лет Инна, с ее невероятной силой воли мужественно сражалась с тяжелой болезнью, и мы были уверены, что она со всем справится», - написали коллеги актрисы.

В театре принесли соболезнования семье артистки.

Ирина Головина - выпускница ВГИКа и театрального факультета Саратовской консерватории. В театр Станиславского ее пригласил режиссер Владимир Мирзоев.

На сцене она сыграла в спектаклях «Сон в летнюю ночь», «Синяя птица», «4.48 Психоз», «Скучная история», «Чеховщина» и многих других. Исполняла запоминающиеся вокальные номера в серии концертов театра.

«Мы будем помнить замечательную актрису, нашу дорогую коллегу, яркую женщину, прекрасного человека», - написали в театре.

Болезни Концерты Театры
13 апреля 2024, 16:14
«Падение империи» — Гражданская война в США: кто допустил такое?!
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Вышедший на экраны художественный фильм режиссера Алекса Гарленда «Падение империи» оказался не просто очередным боевиком с большим количеством кровавых жертв. Он раскрыл трансформацию человека, у которого страшная реальность пробудила живущих в душе чудовищ. Посмотревший картину писатель Платон Беседин увидел в ней воплощение фразы немецкого философа Фридриха Ницше о бездне и в колонке для «360» задался вопросом, может ли такой сюжет стать реальным.

Да, в этом есть некоторое политическое несоответствие: вряд ли Калифорния и Техас могли бы объединиться в такой борьбе, но это, как говорится, детали.

Похоже, что режиссеру Алексу Гарленду кто-то из сильных мира сего (то самое Deep State?) дал карт-бланш: снимай, что хочешь, но донеси главное - если президент США (тут вероятен намек на Трампа) или кто-либо еще нас не послушается, то ему кирдык. Как и почти всей Америке.

Гражданская война в США - это, на самом деле, не главный пласт «Падения империи». Главное - то, что происходит в душах человеческих.

Культовый фотокорреспондент Ли Смит берет под шефство молодую, начинающую репортерку Джесси (Кейли Спейни).

Роль последней мне не очень понравилась, а вот то, как сыграла Ли блестящая Кирстен Данст, заслуживает всяческих похвал, восторгов и высших наград. Играет она не словами, а движениями, даже мельчайшим напряжением мышц - все по великому Мейерхольду.

Выгоревшая, разочаровавшаяся в профессии и людях, но пытающаяся сохранить человечность и милосердие женщина показана Кирстен запредельно убедительно.

И вот эта плоскость - то, как мутирует Джесси, вглядывающаяся в бездну, то, как меняется она по итогу местами с Ли - это лучшее, что есть в фильме.

Усатый журналист Джоэл, мечтающий взять интервью у президента США, говорит снайперу с накрашенными ногтями (правда, лак на них подтерся): - Так вы же не знаете, за кого он? - речь о стрелке, засевшем в доме.

А его напарник отвечает: «Ты совсем ничего не понял, здесь стреляют…» Далее - его прямая речь.

Да, говорить станут о Трампе и демократах , антитрамповское это кино или нет, но ключевое в «Падении империи» - вовсе не политика, а то, как меняется человек в разверзшемся аде, то, как борец с чудовищами, все по Ницше, сам становится чудовищем.

Вот это, на самом деле, делает ленту Алекса Гарленда фильмом действительно первого ряда. Все остальное, безусловно, тоже крайне важно, но оно уже идет после и, что называется, закрепляет пройденный материал.

Блестящее, почти образцовое кино, оставляющее много открытых «проклятых» вопросов.

Главный из них - подтвердится ли тезис Оскара Уайльда «жизнь только подражает искусству»? И если подтвердится, то как воплотится «Падении империи» (Civil War) в нашей реальной жизни? К просмотру обязательно! Гражданская война в «Падении империи» (в оригинале Civil War) показана максимально убедительно. Людей в этой реальности расстреливают и убивают исключительно за то, что те родились в Гонконге.

Это, на самом деле, так. В ленте стреляют и убивают все. И пусть вас не обманывают «ярлыки», «сепаратисты».

Оппоненты Вашингтона действуют и выглядят как профессиональная армия. При этом они максимально безжалостны.

Когда началась вся эта заварушка в Техасе, затем, в общем-то, сошедшая на нет, мой коллега бросил: «Вот выйдет на экраны „Падение империи“ - тогда и посмотрим».

Вообще при просмотре «Падении империи» понимаешь две вещи. Именно такую историю экспортировали США по всему миру. В борьбе за «свободу и демократию» люди расстреливали, убивали, вешали других людей. Крови, жестокости, насилия в ленте Гарленда реально много.

Однако, если зритель не лишился эмпатии, он все равно будет сочувствовать народу. В данном случае американскому. Иначе невозможно.

Просмотр «Падении империи» - это еще одно напоминание того, что война омерзительна, отвратительна, и ей нет и не может быть никаких оправданий. Гарленд тут очень убедителен.

Шикарные планы - брошенные машины, залитые кровью и краской здания, разбитые самолеты - создают одновременно апокалиптическую (в духе «Книги Илая» или «Дороги») и реалистичную атмосферу.

То, как сделана лента - это максимально серьезный уровень. Музыкальное сопровождение (правда, не хватило легендарной композиции Guns’n’Roses «Civil War»), работа с планами (приближение/удаление), построение композиции, выбор натуры - все на высоте.

В ленте Гарленда есть что-то от лучших образцов Терренса Малика и Френсиса Форда Копполы.

США Кино Режиссер Фильмы Войны История

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