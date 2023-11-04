Желающие попасть на «Щелкунчика» собрались в многочасовую очередь у Большого театра
В столице у Большого театра возникла большая очередь из желающих попасть на балет «Щелкунчик». Об этом сообщил телеканал «Москва 24».
В сюжете отметили, что охранники учреждения регулируют потоки людей. Гостям выдают браслеты, закрепляющие место на пути в кассы. Число потенциальных покупателей билетов увеличивалось в течение дня, некоторые пришли к зданию театра с самого утра, чтобы вовремя приобрести пропуск.
Ранее солист балета Геннадий Янин рассказал, что перекупщики и спекулянты продолжают создавать проблемы Большому театру , несмотря на продолжительную борьбу.
Он рассказал, что схема предварительной продажи в учреждении достаточно сложная, поэтому некоторые люди обращаются к перекупщикам, которые отдают билеты в пять или семь раз дороже их изначальной стоимости. Несмотря на это, желающие все равно попадают на долгожданные спектакли, в залах не бывает свободных мест.