04 ноября 2023, 04:18

Желающие попасть на «Щелкунчика» собрались в многочасовую очередь у Большого театра

РИА «Новости»
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В столице у Большого театра возникла большая очередь из желающих попасть на балет «Щелкунчик». Об этом сообщил телеканал «Москва 24».

В сюжете отметили, что охранники учреждения регулируют потоки людей. Гостям выдают браслеты, закрепляющие место на пути в кассы. Число потенциальных покупателей билетов увеличивалось в течение дня, некоторые пришли к зданию театра с самого утра, чтобы вовремя приобрести пропуск.

Ранее солист балета Геннадий Янин рассказал, что перекупщики и спекулянты продолжают создавать проблемы Большому театру , несмотря на продолжительную борьбу.

Он рассказал, что схема предварительной продажи в учреждении достаточно сложная, поэтому некоторые люди обращаются к перекупщикам, которые отдают билеты в пять или семь раз дороже их изначальной стоимости. Несмотря на это, желающие все равно попадают на долгожданные спектакли, в залах не бывает свободных мест.

Театры Москва 2023
03 ноября 2023, 13:07
Главархив Москвы и ГИТИС расскажут об истории вуза
Сайт мэра и правительства Москвы
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Главархив Москвы и Российский институт театрального искусства (ГИТИС) выпустят совместный подкаст «ГИТИС говорит». Он будет посвящен истории университета, который отмечает свое 145-летие, а также развитию театрального образования в столице с 1878 года и до настоящего момента. О нем рассказала заммэра города Анастасия Ракова.

В подкасте используют документы, хранящиеся в Главархиве, а также монографии историков театра. В записи примут участие студенты, выпускники и преподаватели ГИТИСа, а также историки архивного управления.

«В Год педагога и наставника мы уделяем особое внимание проектам, посвященным образованию. Мы запускаем подкаст с ГИТИСом, где будем говорить о том, как развивалось театральное образование с конца XIX века и до сегодняшнего дня», - отметила Ракова.

Эпизоды подкаста начнут выходить в ноябре на платформах «Яндекс Музыка» и Mave, в социальной сети «ВКонтакте» и на других популярных сервисах.

История отечественного театрального образования будет представлена через рассказ о творчестве и педагогической деятельности выпускников и преподавателей ГИТИСа, таких как Владимир Немирович-Данченко, Всеволод Мейерхольд, Ольга Книппер-Чехова и другие.

Этот подкаст станет вторым проектом Главархива подобного рода. Первый подкаст, «Голоса Победы», был посвящен Великой Отечественной войне и выходил еженедельно в течение года.

Ранее выставку в честь 90-летия режиссера Захарова открыли в Москве в РОСИЗО. В открытии приняли участие ГИТИС и Бахрушинский музей.

Вузы Театры Москва 2023 Анастасия Ракова
02 ноября 2023, 07:32
Артистам балета пришлось сбежать Украины из-за запрета на средство «мягкой силы» России
Unsplash
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Власти Украины запретили исполнять постановки русского балета, назвав их средством «мягкой силы» России. Местным труппам пришлось бежать заграницу, чтобы продолжать выступать, сообщила финская телерадиовещательная компания Yle.

Минкультуры Украины потребовало от своих учреждений бойкотировать русскую классику. Из-за этого в Национальной опере в Киеве перестали исполнять произведения композитора Петра Чайковского. Главный хореограф Виктор Литвинов и некоторые артисты поддержали решение властей.

«Балет - одно из самых сильных средств „мягкой силы“ России. У нас говорят: сначала приходит балет, а потом - танки», - сказала прима-балерина Виктория Зварич.

Для того чтобы продолжать гастролировать некоторым украинским коллективам пришлось уехать за рубеж. Они заявили, что это позволит оставаться в форме, иметь возможность репетировать и выступать.

Достояние русской культуры пытались отменить на Западе. Президент России Владимир Путин заявил, что искусство оказалось в центре геополитического противостояния.

Театры Украина
02 ноября 2023, 04:09
Досадный киноляп обнаружили спустя полвека в фильме «Доживем до понедельника»
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С момента выхода в широкий культовой «школьной саги» «Доживем до понедельника» прошло 55 лет. Спустя более чем полвека корреспондент «Московского комсомольца» обнаружил в картине досадную фонографическую ошибку, которую допустил главный герой в исполнении Вячеслава Тихонова.

Учитель истории Илья Семенович представлен в картине как безупречный, образованный интеллигент. Но он допустил ошибку, рассказывая ученикам о восстании на крейсере «Очаков».

«Приходят революционные моряки с крейсера „Очаков“ и говорят: „Вы нужны флоту и революции“. А ты знаешь, что бунт обречен, ваш единственный крейсер без брони, без артиллерии, со скоростью восемь узлов в час не выстоит», - рассказывает герой Тихонова.

Слух резанула фраза «восемь узлов в час». Школьный учитель, далекий от морской тематики, допустил ошибку, правильно - «восемь узлов». Узел в морской терминологии означает скорость в милях в час.

Историк, специализирующийся на морской тематике Дмитрий Мазур подтвердил, что такая ошибка весьма распространена среди «сухопутных» людей.

Роль Гоши в картине «Москва слезам не верит» едва не стала роковой для Алексея Баталова. В погоне за достоверностью режиссер нанял спортсменов, которые в сцене драки едва не покалечили актера.

Кино Фильмы
31 октября 2023, 16:37
Москвичей пригласили на выставку «Абрамцево. Искусство или жизнь»
Сайт мэра и правительства Москвы
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В Музее В. А. Тропинина 3 ноября откроется выставка под названием «Абрамцево. Искусство или жизнь», посвященная творчеству художников Мамонтовского (Абрамцевского) художественного кружка. Об этом сообщила пресс-служба культурного учреждения.

Посетители увидят 49 предметов из музея-заповедника «Абрамцево», включая знаковые работы таких художников, как Константин Коровин, Михаил Нестеров и Илья Репин. Среди экспонатов будет финальный эскиз картины «Аленушка» Виктора Васнецова, керамика Михаила Врубеля, живописные произведения и многое другое.

Выставка приурочена к 105-летию музея-заповедника «Абрамцево», которое будут отмечать в 2023 году, а также к 55-летию Музея В. А. Тропинина, которое отпразднуют в 2024 году.

Ранее стало известно, что свыше 60 картин Ивана и Алексея Букакиных представят на выставке в Коломне.

Выставки Музеи Москва 2023

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