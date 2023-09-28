Завершение фестиваля «Усадьбы Москвы» отметят в столице 30 сентября

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Фестиваль объединил 15 исторических усадеб столицы и на протяжении трех месяцев каждые выходные предоставлял горожанам возможность погрузиться в атмосферу прошлых эпох. В рамках фестиваля проходили иммерсивные спектакли и мастер-классы, исторические пикники и другие увлекательные мероприятия.

В заключительный день для посетителей подготовили широкую праздничную программу с литературными чтениями, интерактивами, лекцией и концертами.

Праздничный день откроет лекция Залины Тетермазовой на тему «Портрет и его возможности в русском искусстве XVIII века». С 14:00 до 15:30 пройдут литературные чтения «Москва Анны Ахматовой». Кроме того, иммерсивное представление под названием «Один день из жизни русского дворянина» запланировано с 12:00 до 15:30.

Во второй половине дня, с 17:00 до 18:30, пройдет концерт музыкального коллектива Антона Котикова, а финальным событием фестиваля станет концерт молодой инди-группы Passmurny.

Для участия понадобится зарегистрироваться на сервисе Russpass.

Ранее стало известно о том, что фестиваль национальных культур пройдет во Дворце культуры «Родина» в Химках.