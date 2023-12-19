Запретили на автомате, но смотреть все равно будут. Чем «Слово пацана» не угодил Украине

Он напомнил, что на Украине большое распространение получил пиратский контент: многие платформы забанили, поэтому зрителю приходится искать альтернативные варианты.

«Во-вторых, там [сериал] смотрят русские люди. Это часть русской культуры, очень понятная вещь. Можно сколько угодно говорить, что у нас [с Украиной] разная культура, но потом приходит сериал, который смотрят обе стороны, и становится все понятно», - подчеркнул Золотарев.

Сценарист заметил, что запрет на все российское на Украине просто стал трендом. Поэтому, напомнил он, в стране категорически против и всего остального, что связано с Россией.

«Не думаю, что они там сейчас разбираются - хорошо это или плохо. <…> Но, мне кажется, они запрещают это просто автоматически. Это из России и, следовательно, это плохо», - заключил собеседник «360».

В Госкино Украины отмечали, что показ сериала в стране якобы нарушает закон, и грозило штрафами за распространение «Слова пацана». Прекратить распространение и продвижение ленты требовали и в украинском Минкультуры. Тем не менее, она попала в топ-10 запросов о сериалах среди жителей страны.