«Замечательный педагог и теплый человек». Виолончелист Лифановский — об умершем коллеге Готгельфе

17 октября 2023, 10:54
Telegram
Читайте нас в: Google Новости

Заслуженный артист России Александр Готгельф был не только прекрасным виолончелистом, но и отличным педагогом и теплым человеком. Об этом «360» рассказал его коллега — виолончелист, музыкальный журналист и блогер Борис Лифановский.

Заслуженный артист России Александр Готгельф был не только прекрасным виолончелистом, но и отличным педагогом и теплым человеком. Об этом «360» рассказал его коллега - виолончелист, музыкальный журналист и блогер Борис Лифановский.

Он отметил, что ему редко приходилось работать вместе с Готгельфом, но они хорошо знакомы: Готгельф был отцом одноклассницы Лифановского, которая сейчас работает на канале «Культура».

«Он был очень хорошим виолончелистом, замечательным педагогом, очень теплым человеком. С учетом того, что у нас и так не очень много сейчас виолончелистов, особенно такого класса, это колоссальная потеря», - заметил собеседник канала.

Он подтвердил, что Александр Готгельф скончался во время занятия в классе, и добавил, что о дате и месте прощания и похорон пока информации нет.

О смерти Готгельфа сообщил коллектив Российского национального оркестра, где он трудился с самого дня основания - 33 года.

Музыка
Проект «Театральное закулисье» для школьников стартовал в Москве
23 октября 2023, 10:23
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
В Москве стартовал проект «Театральное закулисье», в рамках которого проведут экскурсии для школьников. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале.

«Программу запустили для участников городского проекта „Содружество школьных театров Москвы“», - добавил он.

Например, творческое закулисье перед школьниками откроет Театр кукол имени Образцова. Там они увидят, как работают художники и бутафоры и где хранят реквизит.

Еще экскурсии проведут по Театру Олега Табакова. Школьников отведут в репетиционные и танцевальные классы, гримерные и мастерские.

Также ребятам покажут необычную сцену на Сухаревской площади и раскроют тайну Фойе зеркал. На инклюзивных экскурсиях в музее МХАТ они узнают больше интересных фактов о театральных профессиях и поучаствуют в актерских мастер-классах.

Ранее «Содружество школьных театров Москвы» открыло новый сезон. Более 21 тысячи детей будут заниматься творчеством в школах, колледжах, дворцах и культурных центрах под руководством примерно 900 педагогов.

Экскурсии Театры Сергей Собянин Москва 2023
Первый канал объявил победителя шоу «Голос. Уже не дети»
21 октября 2023, 04:48
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
На Первом канале завершилось голосование на шоу «Голос. Уже не дети», в котором участвовали выпускники предыдущих музыкальных конкурсов. Финалистами стали восемь исполнителей, но победа досталась Веронике Сыромля из команды Егора Крида.

По словам ведущей конкурса Яны Чуриковой, этот сезон был уникальным, таких голосов на шоу еще не было. Выбор сделали зрители посредством онлайн-голосования. Победительницей стала участница команды Егора Крида и финалистка 5-го сезона Вероника Сыромля. Ее назвали лучшим голосом страны.

Победительница - родом из Севастополя. Губернатор Михаил Развожаев поздравил юную звезду с заслуженным признанием.

Лучшим наставником на шоу по итогам зрительского голосования стала певица Пелагея. Исполнительница приобщает к музыке свою шестилетнюю дочь Таисию, девочка была гостем шоу «Голос. Уже не дети». Поклонники Пелагеи предположили, что, возможно, девочка вернется на шоу в качестве участницы.

Первый канал Шоу Голос
Новый сезон инклюзивных экскурсий откроют в музеях Москвы
18 октября 2023, 11:52
Читайте нас в: Google Новости
Новый сезон проекта «Инклюзивные экскурсии в музеи Москвы» пройдет с октября 2023 года по май 2024-го. Проект предоставит возможность людям с нарушениями работы опорно-двигательного аппарата посетить бесплатные экскурсии в столичных музеях. Об этом сообщил столичный департамент культуры.

«В рамках проекта „Инклюзивные экскурсии в музеи Москвы“ в мероприятиях приняли участие уже более 700 человек. Каждый раз программа проекта адаптируется под различные категории посетителей с ограниченными возможностями здоровья - с нарушениями слуха, зрения, ментальными особенностями», - рассказал глава городского департамента культуры Алексей Фурсин.

Первая экскурсия состоится 19 октября 2023 года в музее-усадьбе «Люблино». Следующую запланировали на 16 ноября в музее-заповеднике «Царицыно» для детей с нарушениями работы опорно-двигательного аппарата. Экскурсия в Музее русского импрессионизма пройдет 21 ноября.

Ссылки для регистрации откроются за неделю до начала каждого мероприятия.

Подобные экскурсии стали проводить в Москве шесть лет назад, чтобы познакомить людей с особенностями здоровья с разнообразием культурных площадок столицы.

Ранее экскурсию для молодежи провели на производстве упаковки в Лобне.

Экскурсии Музеи Инвалиды Москва 2023
Скончался виолончелист Александр Готгельф
17 октября 2023, 10:37
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Скончался заслуженный артист России виолончелист Александр Готгельф. Он не дожил всего три дня до 75-летия. Печальную новость сообщили в пресс-службе Российского национального оркестра (РНО).

В заявлении отмечается, что Готгельф определял лицо коллектива РНО, «задавал планку высочайшего профессионализма». Коллеги вспомнили, что виолончелиста отличали харизматичность, мудрость, жизнелюбие и прекрасное чувство юмора. В Российском национальном оркестре добавили, что эта смерть стала невосполнимой утратой и в нее «невозможно поверить».

Судя по сообщению, смерть виолончелиста была скоропостижной, подробностей не приводится. По данным Telegram-канала Baza , Александру Готгельфу стало плохо во время занятия в Государственном музыкально-педагогическом институте - там он преподавал на кафедре оркестровых струнных инструментов. Приехавшая бригада скорой помощи лишь зафиксировала смерть Готгельфа. Предварительной причиной назвали острую сердечную недостаточность.

Александр Готгельф - лауреат и дипломант всероссийских и международных конкурсов. В РНО работал со дня основания в 1990 году.

Музыка

Новости по теме