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Заслуженный артист России Александр Готгельф был не только прекрасным виолончелистом, но и отличным педагогом и теплым человеком. Об этом «360» рассказал его коллега - виолончелист, музыкальный журналист и блогер Борис Лифановский.

Он отметил, что ему редко приходилось работать вместе с Готгельфом, но они хорошо знакомы: Готгельф был отцом одноклассницы Лифановского, которая сейчас работает на канале «Культура».

«Он был очень хорошим виолончелистом, замечательным педагогом, очень теплым человеком. С учетом того, что у нас и так не очень много сейчас виолончелистов, особенно такого класса, это колоссальная потеря», - заметил собеседник канала.

Он подтвердил, что Александр Готгельф скончался во время занятия в классе, и добавил, что о дате и месте прощания и похорон пока информации нет.

О смерти Готгельфа сообщил коллектив Российского национального оркестра, где он трудился с самого дня основания - 33 года.