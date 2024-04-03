03 апреля 2024, 10:46

Захарова рассказала о своей любимой песне из 90-х

Читайте нас в: Google Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала песню группы «Моральный кодекс» «До свидания, мама!» лучшей композицией 90-х годов. В своем в Telegram-канале она призналась, что этот хит полюбила за драйв и текст.

«Позвонила Тина Канделаки с вопросом: какая твоя любимая отечественная песня 90-х? А ведь есть не просто любимая, но и особо любимая песня той поры», - написала Захарова.

Публикацию она сопроводила видеоклипом рок-группы «Моральный кодекс» на песню «До свидания, мама!».

«Я в старших классах школы, это протестное настроение, ощущение себя, в общем-то, практически в самостоятельном полете, и вдруг взрывает музыкальный эфир песня и главное клип группы» Моральный кодекс» «До свидания, мама!», - вспомнила Захарова начало 90-х.

Она назвала клип феноменальным, давшим старт эпохе отечественных музыкальных видеороликов.

Захарова напомнила, что после него появилось множество замечательных работ, выполненных по заданному Сергеем Мазаевым и Федором Бондарчуком стандарту качества.

«Сама мелодия, этот драйв, эти слова со мной навсегда», - сказала дипломат.

Ранее вышел документальный фильм «Юрий Шатунов. Неизвестный кумир». В картине приняли участие известные коллеги певца, включая Shaman, Николая Баскова и Димы Билана.

Концерты Мария Захарова Шоу-бизнес
02 апреля 2024, 19:01
СТС представит в апреле второй сезон «Папиных дочек»
Читайте нас в: Google Новости
На телеканале СТС 15 апреля состоится премьерный показ второго сезона сериала «Папины дочки. Новые». Сразу же после эфира серии появятся на платформе Start, сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра.

Сюжет новых эпизодов разворачивается вокруг Веника (Филипп Бледный), который продолжит развивать бытовое и родительское мастерство, оставшись без Даши. Вместе с тем он будет налаживать личную жизнь и строить карьеру, несмотря на заботы о большой семье.

Соня (Полина Денисова) в поисках себя будет пробовать разные профессии: от актрисы до художницы. Лиза (Вита Корниенко) и Диана (Ева Смирнова) начнут во всем конкурировать друг с другом, а самостоятельность Арины (Полина Айнутдинова) едва не обернется катастрофой.

Ранее пользователи «Одноклассников» выбрали сериалом года «Папины дочки. Новые». Вернувшийся ситком получил наибольшее количество откликов у зрителей.

Сериалы Актеры Илья Авербух
02 апреля 2024, 18:44
Умер художник-постановщик «Убойной силы» Владимир Банных
Читайте нас в: Google Новости
На 72-м году жизни скончался художник-постановщик «Ленфильма» Владимир Банных. Сообщение об этом появилось на официальном сайте киностудии.

«Скорбим вместе с родными и близкими. О времени и месте прощания мы сообщим позже», - написала пресс-служба «Ленфильма».

Причина смерти не сообщается.

Владимир Банных родился 11 мая 1952 года. Он окончил художественный факультет ВГИКа, а затем работал художником-постановщиком на киностудии «Ленфильм». При его участии появились такие фильмы, как «Жил-был доктор…», «Порох», «Плата за проезд», «Счастливый неудачник», «Тоталитарный роман» и другие. Он также приложил руку к созданию сериала «Убойная сила».

Фильмы Россия
02 апреля 2024, 18:18
Умерла народная артистка России Татьяна Конюхова
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Не стало народной артистки России Татьяны Конюховой. Она скончалась на 93-м году жизни, сообщили на сайте Гильдии актеров Союза кинематографистов.

Актеры
02 апреля 2024, 17:58
Умер актер Мечислав Громбка
Читайте нас в: Google Новости
Польский актер театра, кино и телевидения Мечислав Громбка умер в возрасте 73 лет, меньше чем за две недели до своего дня рождения. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на Академию театрального искусства PWST.

Польский актер театра, кино и телевидения Мечислав Громбка умер в возрасте 73 лет, меньше чем за две недели до своего дня рождения. Об этом сообщила « Российская газета » со ссылкой на Академию театрального искусства PWST.

Артист скончался 1 апреля. Причина смерти не уточняется.

Мечислав Громбка родился в Кракове 1950 году. На экране он дебютировал в 70-х и успел сняться в таких фильмах, как «Стеклянный шар», «Испытание огнем» и «Человек из мрамора». Всего за плечами артиста около трех десятков проектов.

Помимо актерской карьеры, он успел попробовать себя в качестве певца, артиста озвучания, танцора, телеведущего, сценариста и режиссера. Он также был фронтменом в двух бит-группах.

Кино Фильмы Польша Актеры Телевидение

Новости по теме