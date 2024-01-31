«Забинтуйте им руки». Зачем делают ремейки советских мультфильмов?

Но вернемся в сегодня. При участи компании «Наше кино» в марте (вместо заявленного ранее 1 января) в кинотеатрах стартует прокат российского музыкального фильма «Летучий корабль». Да-да, речь идет о той самой истории с боевыми бабками-ежками, меланхоличным водяным и хитом «А я не хочу, не хочу по расчету!».

Тоже весной, но уже в апреле, выйдет фильм «Сто лет тому вперед» - вольное прочтение одноименной повести Кира Булычева. Судя по трейлеру, и тут использовали песни из советского фильма «Гостья из будущего», как минимум «Прекрасное далеко» в откровенно страшной перепевке.

Нельзя сказать, что отечественным киноделам совсем уж не удаются сказки. Например, фильм «По щучьему велению» получился довольно легким и забавным, хотя авторы тоже вышли за пределы классической истории Емели. Видимо, дело в том, что они снимали фильм именно по сказке, а не по следам советского мультика.

Кстати, этот фильм показал одну важную деталь: в России-таки умеют создавать толстомордых пушистых котов с помощью компьютерных технологий! Но, это, видимо, какое-то тайное знание, иначе не объяснить страшные образы Бегемотов во всех экранизациях «Мастера и Маргариты», включая последнюю.

Фильмы о домовенке Кузе и Винне-Пухе Продюсер и режиссер Сарик Андреасян рассказал, что уже в декабре этого года российские кинотеатры покажут полнометражный фильм о приключениях домовенка Кузи.

Снимет картину Виктор Лакисов, в главных ролях заявлены Алика Смехова, Марк Богатырев, София Петрова, Женя Малахова. Домовые будут анимированными.

Снимать продолжения всем известных историй никто не запрещает, как и переосмысливать сказки, добавил собеседник «360». Знакомые герои могут сталкиваться с новыми обстоятельствами, как это было в том же «Чебурашке», а кому-то из персонажей можно создать предысторию.

По словам киножурналиста, нет ничего удивительного в том, что из вполне приличных историй, вышедших в советское время, получаются современные уродцы. Они и не могли возникнуть другими: это ответ на то, что происходит в обществе. Если из советского кинематографа получаются Франкенштейны, те, кто их создает, и сами нездоровы.

Многие авторы разгромных рецензий приводили в пример советский фильм «Мама» 1976 года. Его главные герои были сплошь животные: коза и семеро козлят, волк, медведи, бараны, зайцы. Так как у создателей ленты не было возможности использовать компьютерные эффекты (их попросту еще не изобрели), за дело взялись гримеры.

Все персонажи получились довольно узнаваемы, грим не скрывал мимику артистов. Конечно, сыграл свою роль талант как великолепных актеров, таки всей команды проекта. Недаром картину отметили специальным призом жюри фестивале детских и юношеских кинофильмов в Венеции.

Едва ли государство должно участвовать в создании таких лент, подчеркнул киножурналист. Но и жесткая цензура не выход: зачастую те, кто занимается подобным регулированием, сами слабо разбираются в киноискусстве.

«Когда огромное число людей смотрят шоу типа „ЧБД“, „Дом-2“ и подобного рода контент, требовать от этих зрителей какого-то хорошего вкуса и моралистических устоев, наверное, уже сложнее», - сказал Григорьев.

Расчет - и ничего больше Кинокритик Дмитрий Бортников пояснил, что авторы последних ремейков мультипликационной классики СССР действуют по расчету: знакомых персонажей не нужно представлять зрителям и что-то им объяснять. Выбраться посмотреть на любимых с детства героев могут и люди старшего поколения, и их дети.

Фильмы-сказки нового образца После кассового успеха киноверсии «Чебурашки» страну буквально захватила мода на экранизацию лучших советских мультфильмов. Так, перед Новым годом в прокат вышел музыкальный фильм-сказка «Бременские музыканты». Фильм быстро набрал немало негативных отзывов критиков и зрителей.

Не понравились скомканность и затянутость сюжета, плохая игра Трубадура, но больше всего ругали жуткие маски бродячих музыкантов - Кошки, Пса, Петуха и Осла, которых так расхваливали авторы фильма перед премьерой. Исправить положение не помогли даже песни из оригинального мультика.

Из советских героев в мутантов Киножурналист и кинокритик Роман Григорьев в разговоре с «360» признался: пора оставить в покое советскую мультипликационную и киноклассику. Переделанные герои в основном оказываются какой-то чудовищной интерпретацией знакомых образов, мутантами. Исключением стал разве что Чебурашка.

Но кто-то же досмотрел это «болотное варево» до конца. Страшно предположить, какими шутками и песенками «наградят» авторы мужика из мультика «Падал прошлогодний снег», если и его решат вывести на большой экран, сыронизировал киножурналист.

Также на большом экране может появиться отечественный кинофильм о Винни-Пухе. Права на этого персонажа Александра Милна ранее принадлежали The Walt Disney Company, однако в 2022 году наконец стали общественным достоянием.

Постановку готовит кинопрокатная компания «Наше кино», сообщил Telegram-канал «Бюллетень кинопрокатчика». Уже подписан контракт с наследниками Бориса Заходера, который перевел книгу о медвежонке и был автором сценария советских мультфильмов о нем.