30 июня 2024, 00:30

Забавный киноляп с овощами обнаружили в советской комедии «Три плюс два»

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Советская комедия «Три плюс два» вышла в 1963 году. Фанаты до сих пор пересматривают легендарное кино, а некоторые даже замечают киноляпы. Например, недавно поклонники обнаружили ошибку в сцене с перцами, сообщил РБК.

Сценаристы допустили ляп в начале фильма, когда главные герои повесили сушиться болгарские перцы. Сначала зрителю показали много плодов, большая часть из которых были зеленые и бурые.

Потом к мужчинам пришла Зоя Павловна (ее роль сыграла актриса Наталья Фатеева). Когда она обошла стоянку парней, в кадре снова появились перцы, однако цвет овощей поменялся. Они были крупнее и краснее.

Ранее новый киноляп обнаружили в первой серии фильма «Д’Артаньян и три мушкетера». Ошибку допустили в конце фильма, после драки с гвардейцами кардинала.

Кино Фильмы
29 июня 2024, 11:34
Музыканты «Алисы» показали видео к хиту «Леший»
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Рок-коллектив «Алиса» решил перезапустить свой старый хит «Леший». Музыканты создали к ней анимационное видео, которое разместили на официальном YouTube-канале группы.

На кадрах можно увидеть строки композиции в графическом исполнении.

«Немного летних битов в вашу ленту. Делаем громче, врубаем кондеи, мчимся в авто на речку или в Вологду. Кому что актуальнее», - говорится в клипе.

Поклонники группы поблагодарили рок-музыкантов за работу в комментариях под новым видео.

«Очень круто! Константин Евгенич в своем репертуаре. Респект! Все это Рок-н-ролл!», «Очень креативный подход к созданию клипа. Рисовка очень похожа на обложку „Посолонь“, и это супер! Спасибо художнику и Косте за песню!», - написали пользователи.

Премьера композиции «Леший» состоялась в 2019 году. Трек вошел в 21-й студийный альбом «Посолонь».

Недавно сын лидера группы «Кино» Виктора Цоя Александр представил видео на песню «Часть меня (которой нет)». Ролик смонтировали из архивных кадров, снятых его еще отцом.

Музыкальные клипы Видео Музыка Шоу-бизнес
28 июня 2024, 17:56
«Так тупо, так бездарно». Михалков ответил на отмену российской культуры на Западе
Global Look Press
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Режиссер Никита Михалков во время встречи со студентами, школьниками и преподавателями в Челябинске высказал свое мнение по поводу отмены российской культуры на Западе. Его слова передал портал 74.ru.

«Я не хочу никого обижать, но это так тупо. Это так бездарно. Это так недальновидно. Одна только русская литература, один Пушкин поставил все вопросы бытия человечества. Я уж не говорю про Достоевского, про Толстого. Отменить русскую культуру, а что останется?» - посетовал режиссер.

Михалков добавил, что был бы не против, если бы между российской и западной культурами появилась стена. По его словам, в случае запрета российской культуры от Запада придется отгораживается, так как там «будет дикость».

Ранее философ Александр Дугин объяснил страх Запада перед своими работами. По его словам, там занимаются уничтожением собственных корней и культуры.

Россия Челябинск Запад Никита Михалков Литература
28 июня 2024, 17:14
Умер звукорежиссер сериала «Петербургские тайны» Александр Куцый
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На 89-м году умер звукорежиссер Александр Куцый. Об этом сообщил Союз кинематографистов России.

«11 июня 2024 года на 89-м году ушел из жизни наш друг и коллега, звукорежиссер высшей категории, член Союза кинематографистов России Куцый Александр Александрович», - написала пресс-служба.

Причина смерти не уточняется.

Александр Куцый родился 2 декабря 1935 года. В 1959-м он окончил Московский химико-технологический институт имени Менделеева, а в 1970-м прошел курсы творческих работников телевидения. За его плечами работы в таких фильмах и сериалах, как «Слово о полку Игореве», «Вариант Омега», «Мелодия на два голоса», «Петербургские тайны» и другие проекты.

Сериалы Фильмы Телевидение
28 июня 2024, 12:05
Умер заслуженный деятель искусств Эдуард Нуров
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Не стало актера, заслуженного деятеля искусств Эдуарда Нурова. Он умер в Чите в возрасте 81 года, сообщили в пресс-службе Минкультуры Забайкальского края.

«Очень жаль, что уходят такие высокообразованные, высокопрофессиональные люди», - заявила министр культуры Забайкальского края Алена Ячменева.

Она уточнила, что Нуров на протяжении многих лет служил в Забайкальском краевом драматическом театре. Руководил студенческим театром «Странник» до 2021 года.

Чиновница подчеркнула, что выпускники и студенты будут вспоминать актера исключительно с теплом и добротой.

В биографии Нурова такие спектакли, как «Рождество для Купьелло», «Горе от ума», «Волшебная лампа Алладина», «Девятый выпуск», «Ревизор» и «Я, моя бабушка, Илико и Илларион».

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