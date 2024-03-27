«За невинно убиенных». Группа «Пикник» выпустила песню в память о жертвах теракта

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В ролике на фоне горящей свечи звучит песня «За невинно убиенных». Композиция заканчивается 40 секундами тишины - предположительно, это минута молчания в память о людях, погибших в теракте в Crocus City Hall.

«Из огня в огонь, из слова в слово, Душа душу зажигает. В небесах охрипший ветер, Отпеванье начинает. Там, где ты земли коснулся, Новый колос прорастает», - звучат слова песни.

Впервые песня «За невинно убиенных» вышла 30 лет назад - в альбоме «Немного Огня» 1994 года.

Нападение на Crocus City Hall , где планировалось выступление группы «Пикник» произошло в пятницу, 22 марта. Террористы с автоматами расстреливали зрителей и работников концертного зала, после чего подожгли здание. Во время теракта погибла помощница директора группы «Пикник» Екатерина Кушнер.

В среду, 27 марта, должен состояться концерт группы в Санкт-Петербурге. Музыканты приняли решение не отменять выступление , а собранные средства направить пострадавшим и семьям погибших в теракте.