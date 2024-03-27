27 марта 2024, 01:34

«За невинно убиенных». Группа «Пикник» выпустила песню в память о жертвах теракта

РИА «Новости»
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Группа «Пикник» опубликовала в Сети песню «За невинно убиенных» в память о жертвах теракта в Crocus City Hall. Видео появилось на Youtube-канале коллектива.

В ролике на фоне горящей свечи звучит песня «За невинно убиенных». Композиция заканчивается 40 секундами тишины - предположительно, это минута молчания в память о людях, погибших в теракте в Crocus City Hall.

«Из огня в огонь, из слова в слово, Душа душу зажигает. В небесах охрипший ветер, Отпеванье начинает. Там, где ты земли коснулся, Новый колос прорастает», - звучат слова песни.

Впервые песня «За невинно убиенных» вышла 30 лет назад - в альбоме «Немного Огня» 1994 года.

Нападение на Crocus City Hall , где планировалось выступление группы «Пикник» произошло в пятницу, 22 марта. Террористы с автоматами расстреливали зрителей и работников концертного зала, после чего подожгли здание. Во время теракта погибла помощница директора группы «Пикник» Екатерина Кушнер.

В среду, 27 марта, должен состояться концерт группы в Санкт-Петербурге. Музыканты приняли решение не отменять выступление , а собранные средства направить пострадавшим и семьям погибших в теракте.

Песни Видео Стрельба в Crocus City Hall
26 марта 2024, 19:24
Путину подарили картину о детях Донбасса
РИА «Новости»
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Ставший лауреатом премии президента России молодых деятелей культуры художник Алексей Крюков вручил главе государства Владимиру Путину свою картину «В минуты тишины». Свою работу он посвятил детям Донбасса.

Автор пояснил, что в 2016 году он приезжал в Луганск в качестве волонтера. Тогда же он увидел на пробитом снарядами асфальте нарисованные цветными мелками детские рисунки. Свое наблюдение художник переложил на холст.

По словам Крюкова, героиня его картины - рисующая на асфальте мир маленькая девочка - стала символом надежды и света.

«Владимир Владимирович, я хочу ее вам подарить. В знак уважения. И прошу, чтобы ее вам передали. Такая символичная работа во многом для меня», - обратился к главе государства художник во время вручения премии.

Рассказывая о своих планах, Крюков заявил, что намерен в ближайшее время заняться написанием портретов героев специальной военной операции.

«Смотришь на них и видишь: когда читал произведения Толстого или Державина про ополченцев - вот это они, они пришли через века. Вот такие героические люди окружают нас, и они явили себя с 2014 года. Я считаю своим долгом это все отобразить», - добавил лауреат премии.

Церемония награждения лауреатов премии президента России молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2023 года прошла в Екатерининском зале Кремля.

На открытии торжественной части Путин заявил, что культурные ценности, которые несут награжденные, помогают людям сохранять гуманизм и милосердие даже в самые тяжелые времена.

Глава государства также подчеркнул, что это особенно важно сейчас, когда страна переживает последствия теракта в концертном зале Crocus City Hall.

Дети Картины Художники Донбасс Россия Владимир Путин
26 марта 2024, 12:09
Умер заслуженный артист России Евгений Малишевский
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Заслуженный артист России Евгений Малишевский скончался в Воронеже 24 марта. Актер ушел из жизни после продолжительной болезни. Ему было 70 лет. О смерти артиста сообщила пресс-служба Воронежского Академического Театра драмы имени А. В. Кольцова.

«Прекрасный знаток и чтец русской поэзии и прозы», - написал архивариус театра Николай Тимофеев об артисте.

Евгений Малишевский родился 13 октября 1953 года в Ашхабаде. В 1975 году окончил театральное отделение Воронежского института искусств. После артист посвятил многие годы работе в Воронежском академическом театре драмы имени Кольцова. Он служил там с 1975 по 2013 год.

За время своей карьеры в театре под руководством Анатолия Иванова актер играл во множестве выдающихся спектаклей, среди которых «Женитьба», «Самоубийца», «Все в саду», «Прости меня, мой ангел белоснежный…».

В 1995 году Евгений Малишевский удостоился звания заслуженного артиста России.

«Прощание состоится на Буденовском кладбище 26 марта в 11 часов», - уточнили в пресс-службе театра.

Болезни Россия Театры Актеры
26 марта 2024, 11:15
Умерла звезда фильма «Цыган» Соня Тимофеева
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Цыганская певица, актриса, танцовщица, заслуженная артистка РСФСР Софья Тимофеева умерла на 80-м году жизни. Об этом на своем шоу на телеканале «Россия 1» рассказал ведущий Андрей Малахов.

«14 марта ушла из жизни знаменитая цыганская певица и актриса Соня Тимофеева», - сообщил он.

Софья Тимофеева родилась в 1944 году. Она дебютировала на экране в 1968 году, а зрителям запомнилась по участию в картине «Цыган». Она выступала в театре «Ромэн», была солисткой Москонцерта, а в 1990-е актриса ушла из театра.

Похороны прошли в узком семейном кругу.

Цыганская певица, актриса, танцовщица, заслуженная артистка РСФСР Софья Тимофеева умерла на 80-м году жизни. Об этом на своем шоу на телеканале « Россия 1 » рассказал ведущий Андрей Малахов.

Фильмы Россия Театры Актеры Андрей Малахов
26 марта 2024, 10:28
Стали известны подробности смерти актера из «Убойной силы» Карпухова
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Друг актера из сериалов «Убойная сила» и «Улица разбитых фонарей» Александра Карпухова Артем Борков рассказал, что артист умер во сне в субботу, 23 марта. Его слова передал РБК.

Борков уточнил, что Карпухов испытывал проблемы со здоровьем в последнее время, однако какие именно, он не уточнил. Дату похорон актера пока не определили.

Александр Карпухов родился в Ленинграде в 1974 году. Он играл в Молодежном театре на Фонтанке. Актер успел сняться более чем в 100 фильмах и сериалах. Свой 50-летний юбилей он отметил 31 января.

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