Юрлицо сервиса Spotify официально прекратило работу в России

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Журналист Евгений Додолев, близкий друг покойного музыканта Александра Градского рассказал, что в 2022 году у них зашел разговор о лидере «Машины времени» Андрее Макаревиче. Писатель вспомнил, что Градский обвинил исполнителя в присвоении трудов рок-группы, сообщил сайт aif.ru.

Додолев дословно процитировал покойного музыканта. Он записывал беседы с ним для написания книги.

«Он (Макаревич* - прим. ред.) перетянул все одеяло на себя и присвоил себе все то, что делала команда», - привел слова Градского Додолев.

Он добавил, покойный артист считал поведение Макаревича* причиной конфликта между участниками «Машины времени». Однако музыкант никогда не отрицал наличие таланта у лидера рок-группы.

Народный артист России Александр Пашутин ранее раскритиковал сбежавшего из страны Андрея Макаревича* за его жалобы на отмену концертного тура по Средней Азии. Пашутин назвал музыканта предателем.

*признан Минюстом России иностранным агентом