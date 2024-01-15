15 января 2024, 16:59

Юрия Соломина похоронили по оружейные залпы и «Балладу о солдате»

РИА «Новости»
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Похороны народного артиста СССР и художественного руководителя Государственного академического Малого театра Юрия Соломина прошли на Троекуровском кладбище Москвы. Об этом со ссылкой на своего корреспондента сообщило РИА «Новости».

В последний путь артиста проводили под гимн России и композицию «Баллада о солдате» в исполнении военного оркестра. При погребении прозвучали три оружейных залпа.

Венки на могилу ушедшего из жизни народного артиста прислали президент России Владимир Путин, премьер-министр России Михаил Мишустин, Министерство культуры, певица Алла Пугачева, московские театры и многие другие.

Сегодня же в Малом театре прошла гражданская панихида по ушедшему из жизни Соломину. Очередь желающих проститься с легендарным актером и режиссером выстроилась протянулась от Театральной площади до Петровки.

Юрий Соломин умер в минувший четверг, 11 января. За два дня до ухода их жизни он выписался из больницы, куда попал после перенесенного инсульта. Всю свою жизнь артист посвятил Малому театру. После окончания школы поступил в училище имени Щепкина при культурном учреждении. После стал частью труппы сначала актером, потом режиссером и художественным руководителем.

Кроме театральной деятельности, Соломин снимался в фильмах и сериалах. Одной из главных своих киноработ он называл участие в съемках фильма «Дерсу Узала» японского режиссера Акиры Куросавы.

Режиссер Россия Театры Актеры Москва
15 января 2024, 13:13
Зрители и артисты пришли в Малый театр для прощания с Юрием Соломиным
РИА «Новости»
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Поклонники и коллеги ушедшего из жизни народного артиста СССР Юрия Соломина собрались в Государственном академическом Малом театре Москвы для прощания с актером и режиссером. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на своего корреспондента с места события, гроб с телом художественного руководителя Малого театра установили на исторической сцене.

Очередь из желающих проститься с Юрием Соломиным растянулась до почти до Петровки. Участники гражданской панихиды с цветами проходили через служебный вход в Малый театр.

Церемонию прощания сопроводили негромкой музыкой, а на установленном в задней части сцены экране демонстрировали фотографии артиста разных лет.

Юрий Соломин умер 11 января, через два дня после выхода из больницы, куда попал после перенесенного инсульта. Свои соболезнования родным и близким артиста выразили президент России Владимир Путин , премьер-министр России Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин. После церемонии прощания гроб с телом Соломина доставят на Троекуровское кладбище.

В Малом театре Юрий Соломин работал с 1957 года, пост художественного руководителя занимал 36 лет. Кроме театральной деятельности, он известен по ролям в фильмах и сериалах, в том числе он сыграл в оскароносном фильме японского режиссера Акиры Куросавы «Дерсу Узала».

Режиссер Россия Театры
15 января 2024, 11:42
«Союзмультфильм» восстановит 10 анимаций военных и послевоенных лет
РИА «Новости»
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К 80-летию победы в Великой отечественной войне «Союзмультфильм» восстановит 10 анимаций 40-х годов. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе киностудии.

«К 80-летию Победы к Великой Отечественной Войне „Союзмультфильм“ восстановит для широкого показа анимационные ленты, которые были созданы в годы боевых действий и в послевоенное время», - указали в студии.

Пока список картин для восстановления только формируют. Необходимо устранить технические дефекты кадров, которые образовались из-за старости. Всего восстановят 10 мультфильмов. После реставрации картины покажут в кинотеатрах.

Как отметила председатель Совета директоров киностудии Юлиана Слащева, в последнее время «Союзмультфильм» изучает и занимается популяризацией классического наследия. Специально для этого в структуре киностудии создали особый отдел.

В конце декабря «Союзмультфильм» выпустил музыкальную анимацию «Принцессы. Сказочный голос». В картине собрали популярных героинь, таких как Золушка, Дюймовочка, Принцесса из «Бременских музыкантов» и Забава из «Летучего корабля».

Картины Реставрация Союзмультфильм Великая Отечественная война
15 января 2024, 11:27
Более 14 млн человек посмотрели российские фильмы в кинотеатрах в первые дни года
РИА «Новости»
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Более 14 миллионов зрителей посмотрели отечественные фильмы на большом экране в первые дни 2024 года. Об этом сообщил глава российского правительства Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

«Интерес к отечественным картинам растет - видим это и по статистике самих кинозалов. Только в первые дни наступившего нового года российские фильмы посмотрели свыше 14 миллионов человек», - отметил премьер-министр.

По его словам, количество билетов в кинотеатры, проданных за эти праздничные каникулы, повысилось на 10,5%.

Статистикой на совещании поделилась и вице-премьер Татьяна Голикова. Она сообщила, что сборы кинопроката за первую неделю 2024 года составили 5,8 миллиарда рублей, 95% из этой суммы пришлось на российские фильмы.

Зампредседателя правительства уточнила, что среднесуточные кассовые сборы достигли 724 миллионов рублей и на 165,5 миллиона превысили показатель аналогичного периода прошлого года. Среднесуточная посещаемость кинотеатров составила 1,8 миллиона зрителей, это на 175 тысяч больше, чем в первые дни 2023 года.

Голикова перечислила ленты, ставшие лидерами российского кинопроката в новогодние каникулы. Первое место заняла картина «Холоп-2» , а на второй строчке оказались «Бременские музыканты». Также в топ-3 вошел мультфильм «Три богатыря и Пуп Земли».

Кино Фильмы Россия Михаил Мишустин
15 января 2024, 11:06
Стартовал прием заявок на гранты мэра Москвы в области культуры и искусства
РИА «Новости»
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Стартовал набор заявок на получение грантов мэра Москвы в области культуры и искусства. Школьники и студенты колледжей искусств смогут участвовать в конкурсе, который охватит 33 категории творческих направлений. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Первый этап конкурса - анализ видеоматериалов - продлится с 25 февраля по 10 марта. Личные прослушивания будущих конкурсантов запланировали в период с 20 марта по 10 апреля. Публичные выступления состоятся на городских сценах с 20 апреля по 25 мая.

Ежегодно в рамках конкурса 99 участников получают награды, включая Гран-при. Общий фонд грантов составит 3,74 миллиона рублей.

«Ребята получают возможность показать свои таланты настоящим профессионалам - членам жюри, - отметил мэр.

Ранее Собянин рассказал о проекте для московских школьников «Театральное закулисье». В рамках программы дети посетили 18 экскурсий в столичные театры.

Сергей Собянин конкурсы Москва

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