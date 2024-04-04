Юрий Стоянов послал Никиту Михалкова после предложения о съемках
Актер Юрий Стоянов послал режиссера Никиту Михалкова, когда тот предложил ему сыграть одного из присяжных в его фильме «12». Об этом сообщил «Царьград».
По информации издания, звонок режиссера стал для Стоянова неожиданностью. Предложение он воспринял как шутку, поскольку разговор состоялся 1 апреля.
«Да пошел ты!» - отрезал он и бросил трубку.
Однако Михалков вскоре перезвонил. В этот раз Стоянов решил проверить его намерения и попросил спеть песню «Я иду, шагаю по Москве». Михалков выполнил просьбу. Тогда актер убедился, что предложение сделано всерьез, и согласился принять участие в проекте.
Юрий Стоянов известен благодаря телепередаче «Городок», фильму «Вампиры средней полосы» и киноленте «Ландыш серебристый».
Ранее певец Филипп Киркоров рассказал, как Михалков испортил его романтический вечер с Аллой Пугачевой. Тогда музыкант приготовил для возлюбленной сюрприз, но в разгар ночи раздался звонок режиссера.