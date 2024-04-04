Юрий Стоянов послал Никиту Михалкова после предложения о съемках

Культовый балабановский персонаж Данила Багров из фильмов «Брат» и «Брат-2» героизирует бандитизм. Таким мнением с изданием «Абзац» поделился актер Владимир Торсуев, исполнивший одну из главных ролей в картине «Брат-3».

«Но, при всем уважении, кто такой Данила? Он же мокрушник, убийца, подонок. Он убивает за деньги направо и налево: черных, белых, детей, женщин - какая ему разница. Применительно к тому времени он становится национальным героем, да?» - сказал Торсуев.

При этом он отметил замечательную режиссерскую и актерскую работу в фильмах «Брат» и «Брат-2».

Кинолента «Брат» режиссера Алексея Балабанова впервые зрители увидели на экранах в 1997 году. Фильм завоевал большую популярность в стране. В 2000 году состоялась премьера продолжения первой части - «Брат-2». Главную роль в обоих картинах исполнил Сергей Бодров–младший.

В этом году вышел фильм «Брат-3» режиссера Валерия Переверзева. Сюжет не связан с первыми частями. Актеры Юрий и Владимир Торсуевы предстали в картине в противоречивых образах: один сыграл генерала, другой - главаря банды.

«Брат-3» представят на престижном Каннском кинофестивале. По словам продюсера Юлим Переверзевой, в сегодняшних реалиях, учитывая санкции и прочие ограничения, это можно считать огромным прорывом.