Юра Борисов сыграет в фильме Кустурицы по мотивам романа Достоевского

По его данным, артист сыграет одну из главных ролей в черной комедии «Как я не снял „Преступление и наказание“». Съемки фильма начнутся летом 2025 года. Картина расскажет о молодом режиссере, который нашел продюсера для экранизации романа Достоевского, но для получения денег ему придется совершить убийство.

Борисов после номинации на «Оскар» прибыл к Кустурице в этно-деревню. Режиссер встретил актера на въезде в поселение и предложил ему «хлеб и соль». Кустурица назвал знаком тот факт, что американская киноакадемия номинировала российского актера. По его мнению, это свидетельство того, что россияне снова будут «в этом мире Голливуда».

За премию «Оскар» в номинации «Лучшая роль второго плана» Борисов поборется с Кираном Калкином, Гаем Пирсом, Джереми Стронгом и Эдвардом Нортоном.