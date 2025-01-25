25 января 2025, 18:12

Юра Борисов сыграет в фильме Кустурицы по мотивам романа Достоевского

РИА «Новости»
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Актер Юра Борисов снимется в фильме режиссера Эмира Кустурицы по мотивам романа Достоевского. Об этом сообщил kp.ru.

По его данным, артист сыграет одну из главных ролей в черной комедии «Как я не снял „Преступление и наказание“». Съемки фильма начнутся летом 2025 года. Картина расскажет о молодом режиссере, который нашел продюсера для экранизации романа Достоевского, но для получения денег ему придется совершить убийство.

Борисов после номинации на «Оскар» прибыл к Кустурице в этно-деревню. Режиссер встретил актера на въезде в поселение и предложил ему «хлеб и соль». Кустурица назвал знаком тот факт, что американская киноакадемия номинировала российского актера. По его мнению, это свидетельство того, что россияне снова будут «в этом мире Голливуда».

За премию «Оскар» в номинации «Лучшая роль второго плана» Борисов поборется с Кираном Калкином, Гаем Пирсом, Джереми Стронгом и Эдвардом Нортоном.

Режиссер Фильмы Юра Борисов
25 января 2025, 02:16
Скончался известный актер Владимир Фоменко
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Советский и российский актер кино и театра Владимир Фоменко умер на 85-м году жизни. Об этом на сайте «Кино-Театр.ру» сообщил сын актера Георгий.

Он написал, что его отец скончался от отека легких 22 января.

Фоменко родился 9 сентября 1940 года. После завершения обучения в ГИТИСе в 1965 году артист работал в Театре на Таганке и Московском ТЮЗе. Также он исполнил роли в нескольких фильмах, среди которых «Тайна предков», «Теплое место» и «Том Кенти».

Ранее скончалась одна из самых титулованных актрис российского театра и кино Евгения Добровольская. В последний год артистка боролась с тяжелой болезнью.

Болезни Кино Фильмы Театры Актеры Артисты
24 января 2025, 20:56
Кустурица встретил Юру Борисова «хлебом и солью»
РИА «Новости»
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Российский артист Юра Борисов после номинации на премию «Оскар» приехал в поселение режиссера Эмира Кустурицы. Об этом сообщили «Известия».

«Дрвенград» - этно-деревня. Эмир Кустурица проводит здесь международный кинофестиваль. Юру Борисова режиссер встретил на въезде в поселение и предложил ему «хлеб и соль».

Кустурица в беседе с «Известиями» констатировал, что номинация Юры Борисова на «Оскар» важна для российской стороны. По его словам, это своего рода знак.

Днем ранее, 23 января, Юра Борисов вышел в эфир утренней передачи американского телеканала ABC. Он обсудил свою номинацию на премию «Оскар». Вместе с актером в кадре появились его жена и две дочери.

В тот же день американская киноакадемия объявила номинантов на премию - Юра Борисов стал первым российским актером, которого выдвинули на ее получение. Его конкурентами в той же категории выступили Киран Калкин, Гай Пирс, Джереми Стронг и Эдвард Нортон.

В беседе с западными СМИ Юра Борисов рассказывал, что ему пока сложно понять, что он чувствует в связи с номинацией на «Оскар».

Источники 360.ru позднее раскрыли гонорары звездного артиста - и предположили, что стоимость его рабочего дня вскоре значительно возрастет.

Голливуд Режиссер Актеры Премия «Оскар» Юра Борисов
24 января 2025, 01:59
«Жена начала плакать». Юра Борисов — о номинации на «Оскар»
РИА «Новости»
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Популярный российский актер Юра Борисов в интервью The Variety прокомментировал номинацию на премию «Оскар». Артиста выдвинули за роль в фильме «Анора».

Интервьюер спросил Борисова, как он себя ощущает после первой номинации на «Оскар» за первый же американский фильм. Актер рассказал, что ему звонят и пишут сообщения знакомые, а сам он еще не может понять, что чувствует.

Юра Борисов добавил, что новость о номинации узнал, когда ехал в машине с семьей.

Список номинантов на премию «Оскар» огласили 23 января. Юру Борисова выдвинули в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за фильм «Анора» Шона Бейкера. Борисов - первый российский актер, который получил номинацию на премию американской киноакадемии.

Его соперники - Киран Калкин («Настоящая боль»), Эдварт Нортон («Боб Дилан: Никому не известный»), Джереми Стронг («Ученик») и Гай Пирс, номинированный за роль второго плана в картине «Бруталист».

Ранее источник 360.ru раскрыл гонорары Юры Борисова.

Фильмы Актеры Премия «Оскар» Артисты Юра Борисов
23 января 2025, 17:57
«Выступает как американский актер». Шахназаров — о номинации на «Оскар» Борисова
РИА «Новости»
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Актера Юру Борисова номинировали на премию «Оскар» как американского артиста, и тут нет связанной с Россией политической подоплеки. Об этом 360.ru заявил генеральный директор киноконцерна «Мосфильм», режиссер Карен Шахназаров.

«В принципе, он здесь выступает как американский актер. Российских актеров отдельно не номинируют. Он снимался в американской картине, его номинировали. <… > Но я бы не сказал, что это имеет какое-то принципиальное значение», - рассказал он.

Шахназаров высоко оценил талант актера, сыгравшего главную роль в фильме «Анора», и пожелал ему удачи.

«Ну дай бог ему», - отметил режиссер.

Также он напомнил, что Борисов раньше хорошо себя показал в отечественной кинокартине «Дорога на Берлин».

«Он снимался у меня. Я был продюсером в картине „Дорога на Берлин“. По-моему, это одна из первых его работ. Хорошо сыграл, он хороший артист», - добавил Шахназаров.

Борисов стал номинантом престижной премии в категории «Лучший актер второго плана». За золотую статуэтку с ним будут бороться актеры Киран Калкин, Эдвард Нортон, Гай Пирс и Джереми Стронг.

США Кино Актеры Премия «Оскар»

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