«Язычок у него остренький». Артист балета Андрис Лиепа — о Цискаридзе

Цискаридзе, по его мнению, является одним из самых образованных людей в современном балете.

«Он замечательный танцовщик, один из самых образованных из мира балета. Ну, язычок у него остренький, иногда жалит», - сказал он.

Лиепа также высоко оценил профессиональные достижения Цискаридзе, особенно его работу в качестве художественного руководителя в Академии русского балета им. А. Я. Вагановой в Санкт-Петербурге, а также выступления в «Русских сезонах».

В январе Владимир Путин наградил Цискаридзе орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Орден артисту присвоили за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства и плодотворную творческую деятельность.

Танцор Николай Цискаридзе чрезвычайно остр на язык и замечательный профессионал. Об этом порталу News.ru сообщил народный артист России Андрис Лиепа.