27 мая 2024, 16:25

«Я закричал!» Марк Эйдельштейн — о реакции на победу «Аноры» в Каннах

Global Look Press
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Актер Марк Эйдельштейн, узнав о победе фильма «Анора» на Каннском кинофестивале, закричал от радости. О своих эмоциях он рассказал kp.ru.

«Я закричал! Я совсем не думал о призе, я просто знал, что мы снимали доброе кино, которое обязательно сделает мир светлее», - поделился он.

Эйдельштейн уточнил, что новость о победе его застала после смены на секретном проекте режиссера Романа Михайлова. Выйдя из психиатрической клиники, которая временно стала съемочной площадкой, актеру позвонил друг и сообщил, что фильм выиграл.

По словам артиста, они с приятелем были на Каннском кинофестивале во время показа «Аноры», но до награждения уехали в Россию. Эйдельштейн назвал победу киноленты чудом и выразил надежду, что скоро она обретет популярность.

Сюжет картины разворачивается вокруг экзотической танцовщицы и сына российского бизнесмена, с которым у них роман. Герои женятся, но родители мужчины против этого союза.

Кино Фильмы Фестивали
27 мая 2024, 16:08
Дочь художника потребовала от Русского музея вернуть картины отца
Global Look Press
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В Северной столице дочь художника Вячеслава Пакулина подала в суд на Русский музей, потребовав вернуть картины отца. Об этом сообщил «Деловой Петербург».

По данным издания, в Дзержинском районном суде началось рассмотрение иска от 76-летней Любови Пакулиной.

Журналисты попытались выяснить у истицы, почему она решила отсудить картины спустя столько лет. Однако Пакулина резко отреагировала на вопрос, порекомендовав интересующимся заняться журналистикой.

«Какое ваше дело?», - спросила она.

Пенсионерка намерена забрать у музея такие работы Пакулина, как «Блокадный Ленинград. Пейзаж с кораблем», «На Кировском заводе. Бригада стахановцев. 1936», «День отдыха на островах», «Колхоз. Молотьба».

Эксперты оценивают общую стоимость картин примерно в 3,79 миллиона рублей.

Недавно стало известно, что художник Никас Сафронов решил скорректировать свое завещание. Он планирует оставить государству 50% ценного имущества.

Санкт-Петербург Суд Художники
27 мая 2024, 15:41
Умерла создательница мультсериала «Гора самоцветов» Ирина Капличная
Freepik
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На 79-м году жизни умерла продюсер анимационного сериала-антологии «Гора самоцветов» Ирина Капличная. Информация об этом появилась на официальной странице студии «Фонд Юрия Норштейна» в социальной сети «ВКонтакте».

Капличная скончалась 23 мая. Причины смерти не уточняются.

«Норштейн-студия приносит соболезнования близким Ирины Александровны и всему миру анимации», - написали в пресс-службе фонда.

Ирина Капличная родилась 20 сентября 1945 года в Полтаве. В 1971-м окончила киноведческий факультет Киевского государственного института театрального искусства имени И. К. Карпенко - Карого. С 2004 по 2008 год она создала 26 серий мультсериала «Гора самоцветов». Кроме того, Капличная была организатором Международного кинофестиваля анимационных фильмов «КРОК».

На 79-м году жизни умерла продюсер анимационного сериала-антологии «Гора самоцветов» Ирина Капличная. Информация об этом появилась на официальной странице студии «Фонд Юрия Норштейна» в социальной сети « ВКонтакте ».

Фильмы
25 мая 2024, 23:17
Драма с российскими актерами получила «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах
РИА «Новости»
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«Золотую пальмовую ветвь» на 77-м Каннском кинофестивале присудили фильму «Анора» американского режиссера Шона Бэйкера, в котором сыграли российские актеры, в частности Юрий Борисов и Марк Эйдельштейн. Об этом сообщило издание Variety.

По сюжету фильма, экзотическая танцовщица в результате шумного и бурного романа становится женой сына российского бизнесмена. Последнего сыграл Эйдельштейн. Только семейная идиллия рушится, так как родители ее избранника не одобрили этот союз. Они специально приехали из России, чтобы убедить сына аннулировать брак.

Критики в Каннах назвали картину реалистичной версией «Красотки». Бейкер, забирая приз, заявил, что посвятил его всем секс-работницам.

В фильме также сыграла Дарья Екамасова и армянские актеры Карен Карагулян и Ваче Товмасян.

Бейкер стал первым американским режиссером, получившим главный приз кинофестиваля с тех пор, как Терренс Малик получил «Золотую пальмовую ветвь» за «Древо жизни» в 2011 году. Кроме того, «Анора» - третий его фильм, дебютировавший в Каннах.

Ранее сообщили, что зрители в Каннах после просмотра «Аноры» аплодировали стоя в течение семи с половиной минут.

Кино Фильмы Россия Фестивали Франция Актеры
25 мая 2024, 15:46
Организаторы VK Fest обновили список артистов для Москвы и Петербурга
РИА «Новости»
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Самый популярный летний фестиваль России — VK Fest — расширил список артистов, которые выступят на сценах Москвы и Санкт-Петербурга. Обновленный лайнап представила пресс-служба холдинга VK.

В первый день фестиваля, 29 июня, на Синюю сцену в парке 300-летия Санкт-Петербурга поднимется звезда российской эстрады Дима Билан. На следующий день на этом же месте выступит хип-хоп-исполнитель MACAN. На Белую сцену после длительного творческого перерыва вернется рэп-исполнитель 10AGE.

Синюю сцену московского стадиона «Лужники» отдадут исполнителю и танцору NILETTO, на Белой сцене выступит казахстанский артист The Limba.

Исполнители LOVV66, «тринадцать карат» и R’n’B-исполнитель By Индия выступят на площадках фестиваля в двух столицах.

Список артистов пока не окончательный, и организаторы пообещали пополнение другими звездными именами. В этом году площадки VK Fest появятся не только в Москве и Санкт-Петербурге. Крупнейший фестиваль распространился на Уфу и Красноярск.

Самый популярный летний фестиваль России - VK Fest - расширил список артистов, которые выступят на сценах Москвы и Санкт-Петербурга. Обновленный лайнап представила пресс-служба холдинга VK.

Санкт-Петербург ВКонтакте Россия Фестивали Москва

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