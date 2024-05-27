«Я закричал! Я совсем не думал о призе, я просто знал, что мы снимали доброе кино, которое обязательно сделает мир светлее», - поделился он.

Эйдельштейн уточнил, что новость о победе его застала после смены на секретном проекте режиссера Романа Михайлова. Выйдя из психиатрической клиники, которая временно стала съемочной площадкой, актеру позвонил друг и сообщил, что фильм выиграл.

По словам артиста, они с приятелем были на Каннском кинофестивале во время показа «Аноры», но до награждения уехали в Россию. Эйдельштейн назвал победу киноленты чудом и выразил надежду, что скоро она обретет популярность.

Сюжет картины разворачивается вокруг экзотической танцовщицы и сына российского бизнесмена, с которым у них роман. Герои женятся, но родители мужчины против этого союза.