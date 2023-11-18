18 ноября 2023, 13:22

«Я возглавляю Мариинский театр». Гергиев — о слухах про назначение в ГАБТ

Читайте нас в: Google Новости

Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев на Эрмитажной премии ответил на вопрос, возглавит ли он Государственный академический Большой театр (ГАБТ). Его слова привели «Известия».

«Я возглавляю Мариинский театр», - подчеркнул деятель культуры.

Дирижер уже комментировал слухи о своем назначении на пост директора Большого театра. Гергиев подчеркнул, что не искал возможности работать вдвое больше.

О назначении худрука Мариинского театра главой ГАБТ сообщал источник «Известий». По данным журналистов, дирижер сменит на этой должности Владимира Урина. Тот написал заявление на увольнение по собственному желанию на имя главы правительства Михаила Мишустина.

Журналистка Ксения Собчак ранее подтвердила слухи о том, что новым главой Большого театра станет Валерий Гергиев. Она заявила, что решение о его утверждении на должность принял лично президент Владимир Путин.

Глава государства не планирует проводить отдельную встречу с Уриным и Гергиевым, сообщил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Россия Театры
18 ноября 2023, 13:11
Премьеру «Брата 3» отменили из-за отсутствия прокатного удостоверения
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Министерство культуры России отказало фильму «Брат 3» в выдаче прокатного удостоверения. Об этом сообщил глава компании HHG Владислав Пастернак в интервью НСН.

Премьера «Брата 3» должна была состояться 23 ноября 2023 года. Ожидалось, что к этому моменту кинолента получит прокатное удостоверение.

«К сожалению, в настоящее время некоторые художественные решения фильма не встретили понимания и рассматриваются не с художественной, а с правовой точки зрения», - отметил Пастернак.

Он выразил надежду на продолжение диалога с Минкультом. По словам главы HHG, команда проекта до последнего надеялась, что фильм получит «зеленый свет». Если прокатное удостоверение не выдадут к понедельнику, то показ фильма отменят в Санкт-Петербурге и Тамбове. При этом потраченные на раскрутку деньги просто «сгорят».

Актер Виктор Сухоруков, который сыграл одну из главных ролей в культовых фильмах «Брат» и «Брат 2», назвал готовящееся к выходу на экраны продолжение пошлым и циничным. Он подчеркнул, что не собирается смотреть киноленту.

Кино Фильмы
18 ноября 2023, 12:54
Дед Мороз назвал свой любимый стенд на выставке «Россия»
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Деду Морозу, посетившему выставку-форум «Россия» сегодня, в свой день рождения, больше всего приглянулся стенд Вологодской области. Об этом он рассказал РИА «Новости».

«Выставку видел, особенно вологодский стенд понравился. <…> Родина там моя - Великий Устюг», - пояснил он.

Посетители смогли лично поздравить любимого персонажа с праздником.

Выставка «Россия» открылась в Москве на ВДНХ в День народного единства и будет работать до 12 апреля. Гости смогут познакомиться с достижениями регионов, оказаться в виртуальной реальности, попробовать уникальные угощения от производителей. Сориентироваться в пространстве Москвы на выставке-форуме поможет сайт-путеводитель.

На этой неделе миллионный посетитель «России» (им оказалась жительница Пензы) получил в подарок сертификат на три билета на балет «Щелкунчик» в Большом театре и оплачиваемую поездку в Москву и индивидуальную экскурсию в здание Центробанка.

Выставки Выставка-форум «Россия»
17 ноября 2023, 19:14
Путин раскритиковал политиков, запрещающих общение деятелям культуры
pxhere.com
Читайте нас в: Google Новости
Те, кто пытается запретить общение деятелям культуры из разных стран, «ненормальные люди» и «просто придурки». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на форуме в Санкт-Петербурге.

«Они просто придурки. Понимаете? Это просто ненормальные люди», - подчеркнул Путин.

Президент отметил, что те, кто решил отгородиться от России , сами себя обкрадывают. По его словам, у РФ нет конфликта с европейским обществом, а лишь сложные времена с западными элитами.

Политика «отмены России» со стороны Европы и США носит расистский и неоколониальный характер , заявил Путин. Он подчеркнул, что эти страны заработали свои богатства на несправедливости, рабстве и колониализме.

Запад Владимир Путин
17 ноября 2023, 17:23
Гергиев неоднозначно ответил на слухи о назначении директором Большого театра
Читайте нас в: Google Новости
Худрук и директор Мариинского театра Валерий Гергиев в ответ на слухи о его скором назначении главой Большого театра признался, что не собирался трудиться в два раза больше. Дирижер сообщил об этом журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Ведущий опубликовал видео с комментарием Гергиева в своем Telegram-канале.

Журналист спросил у худрука Мариинского театра, правда ли, что у того в ближайшее время станет в два раза больше работы.

«Я достаточно занят и не искал возможности работать еще больше. Работать в своей стране <…> мы считаем необходимым и нужным», - ответил дирижер.

Гергиев добавил, что у Мариинского театра есть устойчивые представления о своей ответственности, возможностях и обязанностях. Когда все это сходится в одной гармонии, уже не важно, идет речь о двух городах, трех театрах, нескольких регионах или странах, пояснил дирижер.

О скором назначении Гергиева директором Большого театра сообщили источники «Известий». По их данным, дирижер сменит на этом посту Владимира Урина , покидающего культурное учреждение по собственному желанию.

Музыка Театры

Новости по теме