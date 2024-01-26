«Я чувствую гордость». Шахназаров получил почетную премию «Золотой орел»

«Я чувствую гордость. <…> Это пятая награда „Золотой орел“, до этого у меня было четыре», - поделился Шахназаров.

Артист добавил, что награда принадлежит не только ему, но и всем мосфильмовцам, с которыми он работал все эти годы.

«Без их труда, без их энергии, таланта, ничего бы нам не удалось сделать. Так что это, конечно, очевидно. У меня нет тут никаких иллюзий, это общий вклад всего нашего коллектива, всех людей, которые работали здесь», - отметил он.

Накануне в Доме правительства состоялась церемония вручения премий в области культуры за 2023 год. Лауреатов поздравил премьер-министр Михаил Мишустин. Мероприятие совпало с днем рождения дирижера и альтиста Юрия Башмета.