XXIV Международный музыкальный фестиваль Arslonga («АрсЛонга»)

В рамках фестиваля запланированы программа «Чайковский. Все симфонии», посвященная творчеству великого композитора, и опера «Евгений Онегин», приуроченная к 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина.

Открытие фестиваля состоится в Большом зале Консерватории 19 октября – музыканты Московского государственного симфонического оркестра под управлением заслуженного артиста России Ивана Рудина исполнят Первую и Четвертую симфонии Петра Ильича Чайковского. Также концерты в Консерватории пройдут 23 и 29 октября.

На сцене Зала Зарядье 2 ноября народный артист России Денис Мацуев в сопровождении Московского государственного симфонического оркестра исполнит концерт для фортепиано с оркестром №1. Также в этот вечер будет представлен шедевр творчества Петра Чайковского, заслуженно называющийся оперой без слов – произведение, основанное на философской трагедии выдающегося английского поэта Джорджа Байрона, симфония «Манфред».

Традиционно концертная программа фестиваля завершится в Зале Зарядье: 23 и 24 ноября в сопровождении хора и Московского государственного симфонического оркестра зрителей ждут лирические сцены из оперы «Евгений Онегин» на либретто К. Шиловского по одноимённому роману в стихах А.С. Пушкина. На сцене: Елена Стихина, Владислав Сулимский, Алексей Татаринцев, Екатерина Сергеева.

В России в двадцать четвертый раз пройдет Международный музыкальный фестиваль ArsLonga («АрсЛонга»).

Московская программа будет представлена с 19 октября по 24 ноября на нескольких площадках, включая Зал Зарядье и Консерваторию; региональная программа продлится до февраля 2025 года.