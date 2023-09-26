Выставку «Завещание матери» откроют в доме-музее Цветаевой в Москве
В следующий четверг, 5 октября, в доме-музее Марины Цветаевой откроют выставку «Завещание матери». Экспозицию приурочат к 155-летию со дня рождения русской поэтессы. Выставка продлится до 17 марта 2024 года. Об этом сообщили на сайте мэра и правительства Москвы.
В рамках экспозиции представят архивные документы, письма, написанные рукой Цветаевой, личные фотографии и многое другое.
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