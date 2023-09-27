Выставку «Учитель и ученик» откроют в музее Тропинина в Москве

Читайте нас в:

«Эта выставка - прекрасная возможность не только изучить развитие традиции и наставничества в русском искусстве, но и познакомиться с великолепными образцами национального искусства кисти известных и неизвестных нам отечественных художников», - подчеркнула она.

Например, гости увидят такие работы, как «Кружевница», Портрет девочки», Побережье около Ялты. Гора Могаби» и многие другие.

Журавлева добавила, что некоторые картины из частных собраний Нелли Кобзон и Дмитрия Поликарпова покажут впервые.

Ранее стало известно, что фестиваль с инсталляцией «Между прошлым и будущим» впервые пройдет в Подмосковье. Он будет длиться пять недель - с 7 октября до 12 ноября - и охватит многие городские площадки.

Поддержите наш Telegram-канал своим бустом - и мы будем делать для вас огненные сторис.