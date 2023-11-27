27 ноября 2023, 17:19

Выставку об образовании детей российских императоров откроют на юге Москвы

Сайт мэра и правительства Москвы
Читайте нас в: Google Новости

В субботу, 9 декабря, в музее-заповеднике «Царицыно» в Москве откроют выставку «Стать Романовым. Воспитание и образование детей российских императоров». Она продлится до 27 апреля 2024 года в Большом дворце, сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

На экспозиции гости увидят вещи, принадлежавшие наследникам престола, а также архивные документы, фотографии и рисунки. Выставку поделят на несколько разделов. Среди них: рождение, крещение, первые годы жизни, игры и развлечения, программы и методики воспитания, учебный процесс и многие другие.

Например, горожане увидят записные книжки Петра I, тетрадку по чистописанию Павла I, а также планетарий и электростатическую машину.

Ранее Главархив Москвы и ВДНХ представили фотовыставку , приуроченную ко Дню матери. Уличная экспозиция будет работать до 10 декабря.

Выставки Москва 2023
27 ноября 2023, 12:50
Фестиваль «Мосартфест» пройдет в столице с 15 по 17 декабря
Сайт мэра и правительства Москвы
Читайте нас в: Google Новости
Творческий фестиваль «Мосартфест» пройдет в столице с 15 по 17 декабря. Помимо маркета, посетителей будут ждать образовательные лекции, интерактивные мастер-классы, конкурсы и концерты. Об этом сообщил руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

В событии примут участие более 150 талантливых художников, скульпторов и мастеров народных промыслов.

«Мы задействовали пять площадок в шаговой доступности от метро», - рассказал Фурсин.

Мероприятия проведут в пространстве галерей «Здесь на Таганке», «Беляево», «Нагорная», «Давыдково» и «На Песчаной». Посетители смогут не только насладиться искусством, но и приобрести различные творческие работы и получить профессиональные советы от художников и дизайнеров по оформлению новогоднего интерьера.

Фестиваль, организованный объединением «Выставочные залы Москвы», призван поспособствовать популяризации современного искусства. Площадки будут работать с 12:00 до 21:00.

Ранее москвичей пригласили на фестиваль «Мастерская подарков».

Фестивали Москва 2023
27 ноября 2023, 08:58
Роман-антиутопия «Песнь пророка» принес Полу Линчу Букеровскую премию
Читайте нас в: Google Новости
Пол Линч стал пятым ирландским писателем, получившим Букеровскую премию. Его наградили за роман-антиутопию о тирании в Ирландии «Песнь пророка», сообщили на сайте конкурса.

Букеровскую премию 2023 года вручили 26 ноября на церемонии в Лондоне. Ее лауреатом стал 46-летний Пол Линч, уроженец Лимерика, бывший кинокритик газеты Sunday Tribune и автор пяти романов. В своей книге он рассказал историю семьи из Дублина в эпоху становления тоталитаризма. Главу семейства арестовали, и его жена осталась с четырьмя детьми.

«Это триумф эмоционального повествования, бодрости и смелости. С большой яркостью „Песнь пророка“ отражает социальные и политические тревоги нынешнего момента», - заявил председатель судейской коллегии Еси Эдугян.

Сам писатель заявил, что исследовал в своей книге современный хаос, беспорядки в западных демократиях и сирийский конфликт. Пол Линч заявил, что пытался привнести в роман больше реализма, чтобы читатель прочувствовал проблему.

В 2022 году Букеровскую премию получила индийская писательница Гитанджали Шри за роман «Могила с песком». Она описала историю 80-летней женщины, которая пережила смерть мужа и уехала в Пакистан.

Книги конкурсы Ирландия
26 ноября 2023, 23:59
Киносказка «По щучьему велению» собрала в прокате 2,2 млрд рублей
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Фильм режиссера Александра Войтинского «По щучьему велению» собрал свыше 2,2 миллиарда рублей и стал восьмой самой кассовой картиной в истории российского проката. Киносказка обогнала по сборам «Последнего богатыря 3» и «Вызов». Об этом сообщил РБК.

Для сравнения: общие сборы «По щучьему велению» составили 2,219 миллиарда рублей, а комедийного фэнтези про богатыря - 2,204 миллиарда. Картина Клима Шипенко по этому показателю заняла второе место.

Фильм Войтинского уже назвали миксом русских народных сказок, в центре сюжета которого находится история Емели, который поймал на рыбалке волшебную щуку. Рыба исполняла желания. Главного героя сыграл актер Никита Кологривый.

При этом в российском прокате по сборам продолжил лидировать фильм про Чебурашку, который вышел на экраны в начале этого года и собравший 6,7 миллиарда рублей.

Фильм «По щучьему велению» за первые две недели проката заработал более 1,44 миллиарда рублей , лидируя по количеству проданных билетов в кинотеатрах. За первый выходной прокат картина собрала 409,5 миллиона рублей, а на второй неделе - 781,7 миллиона.

Дети Кино Фильмы
26 ноября 2023, 19:36
Итоги IV «Московской Арт Премии» подвели в парке «Зарядье»
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Итоги IV «Московской Арт Премии» подвели на торжественной церемонии в парке «Зарядье». Награждение прошло в формате театрального перформанса с участием актеров театров «Практика» и «Мастерская Дмитрия Брусникина», сообщила «Российская газета».

В этом году на конкурс подали рекордное количество заявок. Участники представили 850 работ. Причем многие прислали из других регионов. Организаторы указали, что премия носит всероссийский характер, поэтому в следующем году ожидают еще больше заявок со всей страны России.

В каждой из пяти номинаций - «Изобразительное искусство и архитектура», «Кино», «Литература», «Музыка» и «Театр» - определили по три победителя. Призовой фонд мероприятия составил 33 миллиона рублей.

Гран-при получил мультимедийный исторический проект «1812». На территории Музея Москвы его реализовали компания «Вижн Репаблик» и Digital-студией Sorted при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Первое место в номинации «Театр» получила документальная опера театра «Практика» «Аскет» о судьбе академика Сахарова.

В номинации «Изобразительное искусство» победил Владимир Клавихо-Телепнев за фотопроект «Реконкиста красоты». Проект «Акустико-пространственные миражи» Ольги Бочихиной выиграл в номинации «Музыка», победителем по литературе стала автор романа «Протагонист» Ася Володина.

Москва 2023

Новости по теме