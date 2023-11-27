Выставку об образовании детей российских императоров откроют на юге Москвы

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На экспозиции гости увидят вещи, принадлежавшие наследникам престола, а также архивные документы, фотографии и рисунки. Выставку поделят на несколько разделов. Среди них: рождение, крещение, первые годы жизни, игры и развлечения, программы и методики воспитания, учебный процесс и многие другие.

Например, горожане увидят записные книжки Петра I, тетрадку по чистописанию Павла I, а также планетарий и электростатическую машину.

Ранее Главархив Москвы и ВДНХ представили фотовыставку , приуроченную ко Дню матери. Уличная экспозиция будет работать до 10 декабря.