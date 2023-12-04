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«Весь 2023-й музей-заповедник „Коломенское“ отмечает 100-летие со дня основания. Этот проект станет ярким финалом юбилейного года», - рассказала она.

Директор музея-заповедника отметила, что дворец царя Алексея Михайловича, в котором пройдет выставка, выбрали не случайно. Это здание воссоздали в неорусском стиле.

Посетителям покажут фарфоровую и бронзовую пластику, представляющую русские типы в национальной одежде и с атрибутами крестьянской жизни, а также изделия, украшенные декором, заимствованным с фасадов деревенских изб.

Кроме этого, для детям на выставке покажут традиционную промысловую и авторскую игрушку впервые за 100 лет после ее первой экспозиции.

Ранее москвичей пригласили в парки на бесплатные декабрьские фотовыставки.

Посетителей ждут экспозиции с элементами нейро-арта и работы с применением ИИ.

В среду, 6 декабря, в Москве, в музее-заповеднике «Коломенское», откроют выставку об искусстве конца XIX - начала XX века. На экспозиции гости увидят русский стиль в декоративном искусстве, сообщила директор культурного учреждения Марина Люльчук.