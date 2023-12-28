28 декабря 2023, 13:39

Выставку о рождественских традициях Эфиопии открыли в «Зарядье» в Москве

РИА «Новости»
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С 28 декабря по 4 февраля в историческом помещении Белокаменного подклета на территории парка «Зарядье» пройдет выставка под названием «Абиссинские песни. Рождество», посвященная уникальным христианским традициям Эфиопии. Об этом сообщили на официальном портале столичного правительства.

Эфиопия воплотила в себе богатые религиозные обряды и историческое наследие. Центральными экспонатами станут икона-диптих с изображением Рождества и бегства в Египет, металлические кресты и тщательно вырезанные деревянные из коллекции Музея русской иконы имени М. Ю. Абрамова.

Посетители смогут ощутить аромат сокотрийского ладана, а в медиа-сегменте - прослушать интервью с учеными, изучающими Эфиопию. Концепцию и дизайн выставки разработал куратор и художник Никита Лукинский.

Для посещения выставки доступна покупка билетов онлайн или через терминалы в парке и музее, а в Рождество, 7 января, вход будет свободным, по предварительной регистрации.

Накануне выставка миниатюр открылась в Барвихинской школе в Одинцовском округе столицы.

Выставки Москва 2023
27 декабря 2023, 21:28
Скончался сценарист «Доктора Живаго» и «Юрьева дня» Юрий Арабов
РИА «Новости»
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Российский писатель, сценарист, заслуженный деятель искусств Юрий Арабов скончался в возрасте 69 лет. Об этом РИА «Новости» сообщил Союз кинематографистов России.

«Юрий Николаевич Арабов сегодня ушел из жизни», - сказано в сообщении.

Писатель стал автором сценариев к более чем 30 проектам. Среди его работ - сериал «Доктор Живаго» режиссера Александра Прошкина, «Фауст» и «Молох» Александра Сокурова.

Арабов появился на свет 25 октября в 1954 году в Москве. В 1980 году он окончил сценарный факультет Всероссийского государственного института кинематографии имени Герасимова. В кинематографе деятель искусств дебютировал как сценарист фильма «Одинокий голос человека», который вышел на экраны в 1987 году.

Также в 2008 году режиссер Кирилл Серебренников поставил фильм «Юрьев день», сценарий к которому написал Арабов. Картина стала лауреатом международных кинопремий.

Кино Режиссер Фильмы Россия
27 декабря 2023, 19:42
Создатели фильма «Иван Васильевич меняет все» переснимут финал кинокартины
piqsels
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ТНТ решил переснять ряд сцен фильма «Иван Васильевич меняет все», чтобы сделать его острее и интереснее. Об этом сообщила директор телеканала Тина Канделаки в своем Telegram-канале.

«В мой адрес поступает очень много вопросов о том, правда ли, что мы сейчас переснимаем финал фильма „Иван Васильевич меняет все“. Да, это правда. Мы переснимаем ряд сцен в фильме», - отметила она.

Показ киноленты состоится на ТНТ 31 декабря. Идея фильма принадлежит создателям «Самоиронии судьбы» Андрею Шелкову и Максиму Ткаченко. Режиссерами выступили Роман Ким и Миша Семичев.

В фильме покажут историю IT-специалиста Шурика, который во время очередного эксперимента случайно отправляет управдома Буншу в прошлое.

Накануне в Москве отменили премьерный показ фильма «Иван Васильевич меняет все» из-за аварийного отключения электричества. Среди обесточенных зданий оказался кинотеатр «Октябрь».

Кино Фильмы Телевидение
27 декабря 2023, 18:37
РАМТ отменил спектакли по книгам Акунина
РИА «Новости»
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Постановки, основанные на произведениях писателя Бориса Акунина*, исключили из текущего репертуара Российского академического молодежного театра (РАМТ). Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-атташе учреждения.

«Мы сняли из репертуара три спектакля, которые были поставлены по произведениям Акунина. Это „Фандорин“, „Инь и Ян“, Белая и Черная версии», - сказала пресс-атташе.

Писатель стал фигурантом уголовного дела о дискредитации Вооруженных сил России в начале декабря. Его также включили в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

После возбуждения дела против Акунина в издательстве «Захаров», которое выпускало его книги с 1990-х, прошли обыски. Позже сотрудники Следственного комитета приступили к изъятию тиражей его книг. Работников издательства стали проверять на наличие связей с писателем и предостерегли от дальнейшего сотрудничества с ним.

Театры Иноагенты Москва 2023
27 декабря 2023, 13:58
Международный кинофестиваль пройдет в Москве в апреле
РИА «Новости»
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Московский международный кинофестиваль (ММКФ) пройдет в центре «Октябрь» с 19 по 26 апреля 2024 года. Об этом сообщила РИА «Новости» пресс-служба мероприятия.

Организаторы напомнили, что ММКФ ежегодно демонстрирует зрителям более 200 фильмов в десяти кинотеатрах столицы.

Лучшие ленты получат награды, такие как «Золотой Святой Георгий» и «Серебряный Святой Георгий», а также специальные трофеи «За вклад в мировое киноискусство» и «Верю. Константин Станиславский». О начале приема заявок для участия в конкурсных программах кинофестиваля объявят дополнительно.

Фестиваль состоится в 46-й раз. Его организовали впервые в 1935 году, тогда в качестве председателя жюри выступил легендарный режиссер Сергей Эйзенштейн.

Несколько дней назад фильм «Брат-3» получил прокатное удостоверение. Он выйдет на экраны 17 января 2024 года.

Кино Фестивали Москва 2023

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