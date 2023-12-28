Выставку о рождественских традициях Эфиопии открыли в «Зарядье» в Москве

Эфиопия воплотила в себе богатые религиозные обряды и историческое наследие. Центральными экспонатами станут икона-диптих с изображением Рождества и бегства в Египет, металлические кресты и тщательно вырезанные деревянные из коллекции Музея русской иконы имени М. Ю. Абрамова.

Посетители смогут ощутить аромат сокотрийского ладана, а в медиа-сегменте - прослушать интервью с учеными, изучающими Эфиопию. Концепцию и дизайн выставки разработал куратор и художник Никита Лукинский.

Для посещения выставки доступна покупка билетов онлайн или через терминалы в парке и музее, а в Рождество, 7 января, вход будет свободным, по предварительной регистрации.

Накануне выставка миниатюр открылась в Барвихинской школе в Одинцовском округе столицы.