Выставка в честь маршала Ворошилова откроют в Оружейной палате

Выставку проведут в честь известного политического деятеля Советского Союза – Климента Ворошилова. Он был простым луганским рабочим, но в итоге вошел в историю как Председатель Президиума Верховного Совета СССР. Еще при жизни политик стал символом века.

Мероприятие пройдет в Московском Кремле на территории, где практически до 1962 года проживал исторический деятель. Гости увидят принадлежавшие ему ордена и награды и личные вещи из его кабинетов. Кроме того, можно будет посмотреть на редкие снимки и маршальский мундир 1940-х годов.

Объединившая 10 отечественных музеев выставка раскроет образ К.Е. Ворошилова в советском искусстве и в памятниках скульптуры, графики и даже в лаковой миниатюре.

Климента Ефремовича покажут и как красноармейца, который без страха бросался в атаку на своей лошади, и как искусного политика, наркома обороны Советского Союза. Кроме того, историческая экспозиция освещает отношения Климента Ефремовича с творческой интеллигенцией того периода.

Посетителей будут ждать в период с 3 ноября по 28 февраля в Парадном вестибюле Оружейной палаты. Пройти на выставку можно по входному билету.

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