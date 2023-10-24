Выставка «Реставраторы. Новый слой» откроется в Москве

Певица Кристина Дурис умерла в 38 лет от остановки сердца

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Польская джазовая певица Кристина Дурис умерла в возрасте 38 лет. Причиной смерти стала внезапная остановка сердца, которая привела к гипоксии мозга. О смерти исполнительницы написал в соцсетях ее муж — музыкант Адам Загродский. Некролог также появился на официальном сайте артистки.

Певицы не стало 19 октября, хотя буквально за неделю до этого она выступала на сцене.

«Внезапная и преждевременная смерть талантливого исполнителя - огромное потрясение для всех», - сказано в сообщении польской радиостанции RMF.

Кристина Дурис выступала на сцене с семилетнего возраста. Она принимала участие во многих международных фестивалях по всему миру.

Польская джазовая певица Кристина Дурис умерла в возрасте 38 лет. Причиной смерти стала внезапная остановка сердца, которая привела к гипоксии мозга. О смерти исполнительницы написал в соцсетях ее муж - музыкант Адам Загродский. Некролог также появился на официальном сайте артистки.