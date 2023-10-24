Выставка «Реставраторы. Новый слой» откроется в Москве
Выставка «Реставраторы. Новый слой» пройдет в подземном музее парка «Зарядье» с 27 октября по 3 декабря. Об этом сообщила пресс-служба департамента культуры Москвы.
Выставку посвятят процессу восстановления и сохранения произведений искусства. Это направление впервые представят в рамках проекта «Выпуск'23».
В экспозицию войдут памятники культуры и архитектуры из частных коллекций, музейных собраний и фондов учебных заведений столицы. Среди представленных объектов будут фрески, иконы, гравюры и наличники, восстановленные и реконструированные студентами-реставраторами ведущих профильных учреждений Москвы.
Посетители смогут увидеть в цифровом формате восстановленные наряды из реквизита киноконцерна «Мосфильм». Среди таких костюмов будет одежда актеров со съемок фильмов «Война и мир» и «Андрей Рублев».
Ранее выставка к 75-летию Центрального зубрового питомника открылась в Серпухове.