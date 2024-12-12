12 декабря 2024, 19:19

Выставка «Пространства Андрея Васнецова» пройдет в Российской академии художеств

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Российская академия художеств проведет выставку «Пространства Андрея Васнецова», посвященную 100-летию со дня рождения народного художника СССР, академика и члена Президиума РАХ. Гости смогут увидеть произведения монументального искусства, живописи и графики, а также эскизы, натурные зарисовки и наброски автора из частных коллекций. Многие из этих работ покажут впервые.

Отдельный раздел выставки посвящен педагогике и включает в себя работы учеников мастера. Один из активных художников-шестидесятников, создавший так называемый «суровый стиль», был представителем прославленной династии Васнецовых. Его дед, Василий Михайлович Васнецов, был известным русским художником и профессором Императорской Академии художеств.

«Индивидуальный художественный почерк мастера позволил его произведениям войти в золотой фонд отечественной классики изобразительного искусства», - подчеркнули в пресс-службе РАХ.

Экспозиция продлится с 13 декабря 2024 по 30 марта 2025 года.

Несколько дней назад в Балашихе открылась выставка об истории усадеб России. Она представляет собой уникальную коллекцию, которая охватывает разнообразные архитектурные стили и исторические эпохи. Здесь можно увидеть величественные дворянские усадьбы, уютные мещанские домики, целые деревянные города, а также удивительно красивые фабрики и храмы.

Выставки СССР Художники
12 декабря 2024, 05:02
Цена комплекта из четырех билетов на «Щелкунчик» перевалила за миллион рублей
РИА «Новости»
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Большой театр в четверг ночью, 12 декабря, окончил торги по продаже билетов на балет «Щелкунчик», который пройдет 28 декабря в 19:00. Аукцион продолжался более 17 часов, сообщило РИА «Новости».

Торги завершились с максимальной ставкой за четыре билета в 1,255 миллиона рублей, при начальной цене лота в 200 тысяч рублей. За эту цену покупатель получил места с 10-го по 13-е в 12 ряду партера.

Самый дорогой комплект из двух билетов с начальной ценой в 100 тысяч рублей купили за 420 тысяч рублей. Максимальной ставкой за одиночный билет в партер стали 105 тысяч рублей.

Ранее движение «Ветераны России» призвало руководство Большого театра направить деньги , вырученные с аукциона, в зону специальной военной операции. По мнению представителей движения, важно оценить, насколько оправдана практика проведения подобных аукционов и соответствует ли она духу текущего времени. Общественники пригрозили обратиться в ФАС.

Рубль Аукционы Театры Деньги Большой театр
09 декабря 2024, 18:25
Актера Борисова номинировали на «Золотой глобус»
Unsplash
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Российского актера Юрия Борисова номинировали на премию «Золотой глобус» за роль в комедийно-драматическом фильме «Анора» режиссера Шона Бэйкера. Список номинантов опубликовало издание Variety.

В перечне оказались фильмы «Эмилия Перес» Жака Одиара, «Бруталист» Брэди Корбета и «Конклав» Эдварда Бергера.

Борисова номинировали в категории «лучший актер второго плана».

Картине «Анора» аплодировали на Каннском кинофестивале в течение семи с половиной минут. На премьеру Борисов пришел вместе с коллегами по цеху - Марком Эйдельштейном, Кареном Карагуляном и Дарьей Екамасовой. Всего в ленте снялись четыре российских актера.

Фильм рассказывает о стриптизерше из Бруклина, которая выходит замуж за российского олигарха. Родителей молодого человека пугает прошлое девушки, поэтому они пытаются аннулировать брак сына.

Фильмы Актеры Премия Золотой глобус
07 декабря 2024, 00:25
Назван секрет успеха российских фильмов и сериалов за рубежом
РИА «Новости»
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Российские фильмы востребованы в других странах благодаря сильным сценариям. Отечественный кинематограф опередил мировые тренды, сообщил актер, сценарист, продюсер ООО ПЦ «Клевафильм» Георгий Житков сайту «ФедералПресс».

«Я считаю, что за последние 10 лет именно творческая составляющая сценарного цеха киносъемочной группы стала даже опережать во многом мировые тренды», - сказал он.

Житков напомнил, что фильм «Холоп» продан в 16 стран мира, в том числе во Францию, Сербию и Бразилию, а сериал «Интерны» - в 12 государств. Продюсер выразил уверенность, что именно сценарии обеспечили этим проектам такой успех.

Очередным хитом может стать сериал по мотивам фильма «Москва слезам не верит». В сентябре Институт развития интернета презентовал его актерский состав и показал рабочие кадры со съемочной площадки.

Сериалы Кино Фильмы
05 декабря 2024, 23:52
«Жизнь преодолевает боль». Прилепин рассказал, за что получил премию «Большая книга»
РИА «Новости»
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Писатель Захар Прилепин занял третье место на национальной литературной премии «Большая книга». Он представил сборник рассказов «Собаки и другие люди», посвященный своему охраннику Александру Шубину, который погиб при покушении. После вручения наград писатель рассказал о своей работе корреспонденту 360.ru.

С занявшим второе место Михаилом Шемякиным он часто виделся и много общался во Франции до того, как попал под санкции. Прилепин сообщил, что начал читать его автобиографию «Моя жизнь до издания», которая, несомненно, останется в контексте русской литературы. Самого писателя он назвал удивительным человеком мирового масштаба.

«Тут, с одной стороны, очень сбалансированный в правильном смысле состав, потому что большой русский роман, большие русские воспоминания и книжка рассказов. А с другой стороны, мне приятно, скрывать не стану, что все три автора в списке, на нашей стороне , а не за нашей», - признался Прилепин.

Сам писатель тоже не стоит на месте. После принесшего награду сборника рассказов «Собаки и другие люди» он издаст исторический роман.

Организаторы объявили имена лауреатов XIX сезона Национальной литературной премии «Большая книга» 5 декабря. Кроме Прилепина, Шемякина и Варламова в конкурсе участвовали Виктор Пелевин, Денис Драгунский и другие.

«Книга не случайно посвящена моему товарищу Саше Шубину , который погиб рядом со мной полтора года назад. Потому что книга о том, что жизнь преодолевает боль. Жизнь не преодолевает смерть, но боль и муку преодолевает», - сказал он.

Прилепин отметил произведения коллег - лауреатов «Большой книги». Он сообщил, что давно дружит с автором романа «Одсун», обладателем главного приза премии Алексеем Варламовым.

«Я читаю его книгу сейчас, читаю все его книги. И он всегда пишет на безупречно высоком уровне. Он классик, тут нечего скрывать», - подчеркнул писатель.

Книги Награды Литература Покушение на Захара Прилепина Писатели Захар Прилепин

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