Выставка «Невозможноеневозможно» пройдет в Московском музее современного искусства
С 15 ноября по 31 марта в Московском музее современного искусства будет проходить выставка под названием «Невозможноеневозможно», посвященная народному художнику СССР Дмитрию Налбандяну и 30-летию его музея-мастерской. Об этом сообщила пресс-служба музея.
Основная тема творчества художника - лениниана, широкий цикл работ, посвященных Владимиру Ленину. Это парадные портреты, наброски и композиции, описывающие важные эпизоды революционных событий начала XX века.
Выставка «Невозможноеневозможно» переосмыслит место художника в истории отечественного искусства. Она позволит пересмотреть его ключевые произведения, созданные в период с 1930-х по 1993 год. Это позволит посетителям оценить развитие его творчества и рассмотреть параллельные явления советского официального искусства.
Уникальную коллекцию артефактов также представили на выставке в музее Пушкина в Одинцове.