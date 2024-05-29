29 мая 2024, 17:55

Выставка «Национальные бренды БРИКС» пройдет в Петербурге в дни работы ПМЭФ

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В историческом здании Санкт-Петербургской академии художеств 6 июня заработает выставка «Национальные бренды БРИКС». Открытие приурочат к проведению Петербургского международного экономического форума, главная тема которого — «Основа многополярности — формирование новых центров роста». Зрителям представят документальные ленты из Госфильмофонда и арт-инсталляции, созданные студентами.

«Главное послание заключается в том, <…> как разнообразие и потенциал традиционных духовных и культурных ценностей стран БРИКС <…> выступает основой конструирования нашего общего будущего», - рассказал советник президента России, ответсек оргкомитета по подготовке и проведению ПМЭФ Антон Кобяков.

На открытие пригласили министра культуры Ольгу Любимову, спецпредставителя президента по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого, послов стран БРИКС.

«Национальные бренды несут в себе богатство нашего разнообразия и демонстрируют силу наших общих ценностей. Именно они могут стать мощным инструментом для укрепления взаимопонимания и уважения между нашими народами», - указала Любимова.

В этом году Россия приняла эстафету председательства в БРИКС, что нашло отражение в выставке киноплакатов. Посетители увидят уникальную подборку киноафиш разных лет, выпущенных к прокату фильмов в странах объединения. В специальную серию кинопоказов войдут ленты, снятые в государствах БРИКС.

В одном пространстве академии разместится экспозиция, знакомящая с самыми яркими лентами режиссеров-документалистов. В зале скульптур представят работы студентов, вдохновленные природным и животным миром стран БРИКС. В конференц-зале в рамках вечернего приема пройдет выступление народного артиста РФ Василия Герелло. Партнером приема выступит Мурманская область. Регион также познакомит участников ПМЭФ с блюдами арктической кухни.

Выставка продлится до 8 июня.

Творческий директор и организатор - замдиректора Росконгресса Елена Маринина. Фонд выступил оператором мероприятий в рамках председательства РФ в БРИКС.

Выставки Фильмы Россия БРИКС ПМЭФ-2024
29 мая 2024, 18:34
Детям из Подмосковья показали премьеру «Ленинградского щелкунчика»
Pxhere
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В Московском губернском театре под эгидой губернатора Подмосковья Андрея Воробьева прошла премьера детского военно-исторического спектакля «Ленинградский щелкунчик». Проект создали на основе одноименной блокадной сказки Дениса Нефедова.

Спектакль показали при содействии Министерства социального развития Московской области. Мероприятие стало благотворительным. Премьеру посмотрели 800 детей из соцучреждений и многодетных семей, а также воспитанники детских корпусов и ребята, приехавшие в Подмосковье из новых регионов.

«Мы часто показываем спектакли в Донбассе. Недавно вернулись с фестиваля „Звезды над Донбассом“», - рассказал ректор Института театрального искусства имени народного артиста СССР Кобзона Дмитрий Томилин.

Ранее в Красногорске состоялась премьера спектакля «Судьба человека. Первая весна». В основе постановки - рассказ Михаила Шолохова.

Дети Андрей Воробьев Премьеры Спектакль
29 мая 2024, 17:17
Кинокритик объяснил, почему фильм «Анора» получил «Золотую пальмовую ветвь»
Global Look Press
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Кинокритик Сергей Сычев в беседе с 360.ru предположил, что фильм «Анора» удостоился «Золотой пальмовой ветви» на 77-м Каннском кинофестивале благодаря председателю жюри Грете Гервиг. По его мнению, такое решение было связано с ее личными предпочтениями.

«Жюри возглавляла Грета Гервиг, которая никогда не была рафинированной интеллектуалкой и эстеткой. Она связана с американским независимым кино, снималась в очень хороших картинах как актриса и сама как режиссер делала хорошие фильмы, но достаточно посмотреть „Барби“, чтобы обнаружить, что перед нами не суперинтеллектуал», - заявил Сычев.

При этом он назвал Гервиг «неглупой и интересной женщиной с очень яркими художественными идеями». Критик предположил, что многие эстетские фильмы в Каннах председателю жюри показались неинтересными, так как она работает в другом кино. Лента «Анора» ей понравилась, так как она похожа на типичную независимую американскую картину.

«У Каннского кинофестиваля есть определенная история, определенный флер, и есть очень много случаев, когда приз не давали самым достойным фильмам, которые впоследствии становились вехами в развитии кино и были признаны классикой, а давали фильмам, которым можно было и не давать „Золотую пальмовую ветвь“, потому что она им не нужна», - уточнил критик.

Сычев предположил, что фильм «Анора» вряд ли оставит след в истории кино, по нему не будут вспоминать 77-й Каннский фестиваль и он не задаст тренд. По его мнению, больше остальных награду заслуживал криминальный мюзикл «Эмилия Перес» режиссера Жака Одиара.

«Пожалуй, в этот раз в программе фестиваля не было такого фильма, который задавал бы тренд в развитии кино на ближайший период. Не было условно фильма уровня „Криминального чтива“, „Догвилля“ или, например, „Летят журавли“, который когда-то тоже получил „Золотую пальмовую ветвь“», - заключил критик.

При этом фильм «Анора» Сычев назвал наивным и абстрактным. Он предположил, что фильм смотрелся бы актуально, если бы был снят 30 лет назад.

Кино Фильмы Фестивали
29 мая 2024, 13:51
«Это печально». Никас Сафронов раскритиковал купленную Киркоровым картину
Global Look Press
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Купленная певцом Филиппом Киркоровым картина «Король Земли» — некачественная пародия. Таким мнением поделился художник Никас Сафронов в беседе с NEWS.ru.

По его словам, работы художника из Дзержинска Ильи Спиченкова являются не очень качественными пародиями на американского живописца Джорджо Кондо.

Сафронов отметил, что нет смысла обсуждать покупку картин людьми, которые не разбираются в высоком современном искусстве.

«Джорджо Кондо делает это филигранно, достаточно качественно и с высоким вкусом. Но поскольку у наших артистов, к сожалению, нет возможности приобретать работы художников с такими именами, а они пытаются быть в тренде, и покупают то, что есть на рынке. И часто это работы не самого высокого качества», - пояснил Сафронов.

По его словам, нужно продвигать отечественных художников с авторским стилем и неповторимым почерком.

«Когда мы берем не иллюзию, а подделку и дальше обсуждаем, что ее купил какой-то артист по причинам бедности, это печально. Печально, что рынок сегодня в такой стагнации», - сказал Сафронов.

Накануне Киркоров опубликовал в соцсетях купленную картину Спиченкова. Артист отметил, что работа идеально вписалась в Театральную зону в его доме.

Купленная певцом Филиппом Киркоровым картина «Король Земли» - некачественная пародия. Таким мнением поделился художник Никас Сафронов в беседе с NEWS.ru.

Филипп Киркоров Картины Художники Никас Сафронов
29 мая 2024, 12:25
Умер актер из фильма «Кин-дза-дза!» Валерий Фролов
Freepik
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Не стало актера Валерия Фролова, известного по фильмам «Кин-дза-дза!» и «Следствие ведут ЗнаТоКи». Ему было 76 лет, сообщил сайт kino-teatr.ru.

По данным портала, артист скончался 7 мая, но информация об этом появилась только сейчас. О причинах смерти пока ничего не известно.

Валерий Фролов родом из города Шахты. Когда ему исполнилось пять лет, родители перевезли сына в Ростов-на-Дону. Его творческий путь начался еще в первом классе с роли чеховского Ваньки Жукова. После окончания ГИТИСа в 1972 году он служил в Ногинском областном театре, Московском областном театре имени Островского, Театре-студии «Драматург».

Фролов дебютировал на экране в 1977 году в фильме-спектакле «Любовь Яровая». На счету артиста более двух десятков фильмов и сериалов, включая «Следствие ведут ЗнаТоКи», «Кин-дза-дза» и «Букет фиалок».

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