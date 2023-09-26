Выставка художника Ивана Чемакина пройдет в Московском музее современного искусства

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Иван Чемакин живет в Ленинградской области и в своем творчестве исследует феномен окраины. Ему удалось создать собственную мифологическую систему. В своих работах он использует старые предметы, лишившиеся своей первоначальной функции. Поднимая простые или использованные вещи на уровень значимых артефактов, художник поэтизировал и переосмыслял их.

В 2020 году Чемакина удостоили премии «Инновация» в категории «Новая генерация». Его работы находятся в частных коллекциях России, Испании, США, Австрии и Англии.

Выставка пройдет с 3 октября по 19 ноября в здании на Гоголевском бульваре, дом 10.

Ранее стало известно о том, что выставку «Завещание матери» откроют в доме-музее Цветаевой в Москве.

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