Выставка художника Ивана Чемакина пройдет в Московском музее современного искусства
В Московском музее современного искусства состоится выставка художника Ивана Чемакина под названием «Дорожное кино». Она пройдет с 3 октября по 19 ноября. Об этом сообщили на официальном портале столичной мэрии.
Иван Чемакин живет в Ленинградской области и в своем творчестве исследует феномен окраины. Ему удалось создать собственную мифологическую систему. В своих работах он использует старые предметы, лишившиеся своей первоначальной функции. Поднимая простые или использованные вещи на уровень значимых артефактов, художник поэтизировал и переосмыслял их.
В 2020 году Чемакина удостоили премии «Инновация» в категории «Новая генерация». Его работы находятся в частных коллекциях России, Испании, США, Австрии и Англии.
Выставка пройдет с 3 октября по 19 ноября в здании на Гоголевском бульваре, дом 10.
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