Выставка «Фарфор Парижа» открылась во дворце усадьбы Кусково в Москве
Во дворце усадьбы Кусково в Москве открылась выставка под названием «Фарфор Парижа». Посетителям продемонстрируют изделия частных парижских мануфактур, выпущенные в период с конца XVIII до середины XIX века. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.
В экспозиции разместили около 200 экспонатов, созданных на 12 заводах. Выставка продемонстрирует разнообразие тем художественных росписей на изделиях. Посетители смогут увидеть цветочные и видовые композиции, портреты известных французских женщин, европейских и российских государственных деятелей, военные и пасторальные сцены, а также сюжеты из античных мифов и литературных произведений.
В департаменте культуры отметили, что изделия парижских мануфактур всегда отличались высоким качеством исполнения, уникальным стилем и индивидуальностью, что сделало их значимым искусством фарфора во Франции и Европе в целом.
Выставка продлится до 24 марта 2024 года и будет доступна для посещения во дворце Кусково.
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