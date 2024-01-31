31 января 2024, 00:58

Вышел тизер фильма «Домовенок Кузя»

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

В Сети появился тизер нового фильма «Домовенок Кузя». Сказочная история со знаменитым героем советского мультфильма превратится в полнометражный комедийный фильм. На большие экраны картина выйдет в декабре 2024 года.

В декабре 2022 года Сарик Андреасян рассказал о планах экранизировать книгу Виктора Драгунского «Денискины рассказы». Режиссер признался, что продюсеры уже приобрели права на цикл рассказов. По ним планировалось снять полнометражный фильм, а также мультсериал.

Выход тизера прокомментировал режиссер картины Сарик Андреасян в своих соцсетях.

«А это, друзья, невероятный сюрприз и радость для наших детей! „Домовенок Кузя“ возвращается к нам. Увидимся 19 декабря во всех кинотеатрах. Возрождаем наследие и воспитываем своих детей на своих героях», - написал режиссер.

В тизере показали момент знакомства Кузи с девочкой Наташей в исполнении Софии Петровой. Лохматый домовенок попытался прикинуться куклой, но девочка быстро его раскусила.

Дети Кино Режиссер Фильмы Новый год
30 января 2024, 15:01
Московский фестиваль кино стартовал в Таиланде
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Московский фестиваль кино стартовал в Бангкоке, столице Таиланда. Об этом рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

«Открытие фестиваля состоялось под эгидой Международной недели дизайна в Бангкоке», - пояснила она.

В ближайшие два с половиной месяца жители и гости Бангкока, Паттайи и Пхукета увидят пять отечественных кинолент - «Вызов», «Сердце пармы», «Либерея: Охотники за сокровищами», «Обратимая реальность» и «Конек-горбунок».

Кинофестиваль пройдет в рамках культурного и туристического обмена между Россией и Таиландом. На мероприятии подпишут соглашения о создании совместных кинопроектов и демонстрации российского контента на тайских стриминговых сервисах. Представители индустрии из двух стран уже начали работать над совместными телешоу, сериалом «Принцесса Сиама», мультфильмами и полнометражной картиной.

В ближайшие годы культурное взаимодействие обеих стран расширится. К участию в программе обмена привлекут парки, библиотеки, театры и другие учреждения.

Ранее эксперты назвали самый кассовый российский фильм после «Чебурашки». Сборы ленты составили более 3,5 миллиарда рублей.

Кино Таиланд Москва Наталья Сергунина
28 января 2024, 17:17
Вечерние спектакли отменили в Театре сатиры в Москве из-за пожара
Читайте нас в: Google Новости
Руководство московского Театра сатиры решило отменить вечерние мероприятия из-за пожара. Показы возобновят, когда спасатели закончат устранять последствия возгорания, сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

«В связи с продолжающимися работами МЧС на крыше Театра сатиры и для обеспечения безопасности зрителей принято решение об отмене сегодняшних вечерних спектаклей», - говорится в сообщении.

Представители театра уточнили, что из-за сгоревшей крыши Театра сатиры на Триумфальной площади вечером не состоятся спектакли - «Невольницы» и «Родненькие мои». До этого отменили постановку, запланированную на 12:00.

В ближайшее время театр вернет зрителям деньги, потраченные на билеты на несостоявшиеся спектакли. О следующих мероприятиях пресс-служба театра сообщит позже.

Пожар произошел 28 января примерно в 11:00. По данным источника «360», это случилось при ремонте крыши - скорее всего, искра попала в обрешетник или утеплитель.

Пожары Театры Москва
28 января 2024, 16:04
Ушел из жизни худрук театра имени Комиссаржевской Виктор Новиков
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Художественный руководитель театра имени Комиссаржевской Виктор Новиков умер в возрасте 80 лет. Об этом сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что Новиков проработал в драматическом театре более 55 лет. Пиотровский назвал смерть художественного руководителя утратой для города.

«Невосполнимая утрата для Петербурга. Светлая память», - написал вице-губернатор.

Смерть Новикова подтвердила его дочь Катерина. Она рассказала, что театральный деятель ушел из жизни из-за болезни, проинформировал RT.

«Два часа назад папа ушел. Умер дома, болел, но еще позавчера ходил в театр», - отметила дочь Новикова.

Ранее в Театре на Покровке сообщили о смерти актрисы Веры Молчановой. Она скончалась на 82-м году жизни. Артистка снималась в сериалах «След» и «Карпов». В театре актриса работала с 1962 года. По словам ее коллег, она играла милых, добрых и очень надежных героинь. Причину смерти актрисы не назвали.

Санкт-Петербург Театры
27 января 2024, 15:24
«Холоп-2» стал самым кассовым российским фильмом после «Чебурашки»
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Фильм Клима Шипенко «Холоп-2» занял второе место после «Чебурашки» в топе самых кассовых российских лент. По данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы на 27 января, сборы составили более 3,5 миллиарда рублей.

Уже в день премьеры она собрала свыше 315 миллионов рублей. Только за последнюю неделю у «Холопа-2» оказалось более 300 тысяч зрителей.

«Холоп-2» - продолжение популярной комедии, вышедшей перед новым 2020 годом. В главной роли - все тот же мажор Гриша, который стал чутко реагировать на любую несправедливость после поучительного путешествия в «прошлое». Теперь и он решил перевоспитать другого человека, «переместив» в другое время и изменив его социальный статус.

Бюджет фильма составил около 768 миллионов рублей.

По сборам 1 января «Холоп-2» установил новый рекорд за всю историю российского кинопроката: за день зрители заплатили за просмотр комедии в кино 295 миллионов рублей.

Фильм Дмитрия Дьяченко «Чебурашка» в 2023 году собрал в прокате 6,78 миллиарда рублей.

Кино Рекорды Фильмы

Новости по теме