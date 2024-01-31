Вышел тизер фильма «Домовенок Кузя»

В декабре 2022 года Сарик Андреасян рассказал о планах экранизировать книгу Виктора Драгунского «Денискины рассказы». Режиссер признался, что продюсеры уже приобрели права на цикл рассказов. По ним планировалось снять полнометражный фильм, а также мультсериал.

Выход тизера прокомментировал режиссер картины Сарик Андреасян в своих соцсетях.

«А это, друзья, невероятный сюрприз и радость для наших детей! „Домовенок Кузя“ возвращается к нам. Увидимся 19 декабря во всех кинотеатрах. Возрождаем наследие и воспитываем своих детей на своих героях», - написал режиссер.

В тизере показали момент знакомства Кузи с девочкой Наташей в исполнении Софии Петровой. Лохматый домовенок попытался прикинуться куклой, но девочка быстро его раскусила.