Вышел сериал про русских хакеров «Короче, план такой»

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По сюжету хакеры будут спасать мир в духе трилогии «Друзей Оушена». Они с легкостью обманывают алчных богачей, выводя деньги с их счетов.

Герои фильм называют себя благородными грабителями, которые исследуют содержимое кошельков бизнесменов. Однако одно из таких дел закончилось для них угрозой сесть в тюрьму. Чтобы избежать его, ребята решили сотрудничать со спецслужбами. Вскоре внутри команды хакеров развернулась борьба за лидерство, а потом они обнаружили в своих рядах предателя.

Российский шоумен ранее поддержал русских хакеров за границей, сравнив их с гусарами. Галыгина вдохновила самоотверженность хакеров, поэтому он спродюсировал сериал «Короче, план такой». Премьера картины состоялась в столичном киноцентре «Октябрь» 4 октября.