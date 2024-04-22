Второй сезон «Игры в кальмара» выйдет в этом году

Хотя ранее сообщалось, что продолжение выйдет в 2024 году, до сих пор не появлялись подробности сюжета или точная дата выхода.

Помимо этого, на Netflix выйдут новые серии сериала «Ночной агент» о рискованных операциях агента ФБР, шестой и последний сериала «Кобра Кай» и свежие эпизоды «Внешних отмелей» и «Эмили в Париже».

Netflix также анонсировал второй сезон криминальной антологии от Райана Мерфи под названием «Монстр» о злодеяниях братьев Менендес. В перечень новинок вошли вестерн American Primeval, биографический сериал о культовом гонщике Айртоне Сенне, а также экранизация романа «Идеальная пара» с участием Николь Кидман и Лива Шрайбера.

Ранее актера из сериала «Игра в кальмара» О Ен Су обвинили в сексуальных домогательствах. Суд арестовал его на восемь месяцев условно, а также обязал прослушать 40-часовой курс сексуальной этики.