22 апреля 2024, 15:10

Второй сезон «Игры в кальмара» выйдет в этом году

Global Look Press
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Второй сезон знаменитого южнокорейского сериала «Игра в кальмара» выйдет на экраны во второй половине 2024 года. Об этом сообщил The Hollywood Reporter со ссылкой на главного исполнительного директора Netflix Теда Сарандоса.

Хотя ранее сообщалось, что продолжение выйдет в 2024 году, до сих пор не появлялись подробности сюжета или точная дата выхода.

Помимо этого, на Netflix выйдут новые серии сериала «Ночной агент» о рискованных операциях агента ФБР, шестой и последний сериала «Кобра Кай» и свежие эпизоды «Внешних отмелей» и «Эмили в Париже».

Netflix также анонсировал второй сезон криминальной антологии от Райана Мерфи под названием «Монстр» о злодеяниях братьев Менендес. В перечень новинок вошли вестерн American Primeval, биографический сериал о культовом гонщике Айртоне Сенне, а также экранизация романа «Идеальная пара» с участием Николь Кидман и Лива Шрайбера.

Ранее актера из сериала «Игра в кальмара» О Ен Су обвинили в сексуальных домогательствах. Суд арестовал его на восемь месяцев условно, а также обязал прослушать 40-часовой курс сексуальной этики.

Netflix Сериалы Сериал "Игра в кальмара"
22 апреля 2024, 15:14
Умерла звезда оскароносных фильмов Гана Брейхова
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Звезда фильмов режиссера Милоша Формана, чешская актриса Гана Брейхова, умерла на 78-м году жизни. Об этом сообщил портал Blesk со ссылкой на племянницу артистки Терезу ​​Бродску.

Гана Брейхова родилась в 1946 году в Праге. Она получила первую роль в кино, когда еще училась в школе. Ее дебютную работу «Любовные похождения блондинки» номинировали на «Оскар». За плечами актрисы около 35 лент и телешоу. В последний раз она появлялась на экране в середине 1990-х.

Одной из последних ее работ стал фильм Формана «Амадей», который взял восемь статуэток «Оскара». После 1989 года Брейхова решила посвятить себя бизнесу.

В 2009 году актриса чуть не сгорела заживо в своей квартире на Аргентинской улице в Праге. Пожар, возникший, по всей видимости, в результате неосторожного обращения со свечой, уничтожил практически всю технику. Последние годы Брейхова жила в доме престарелых в Буштеграде.

Кино Фильмы Актеры
22 апреля 2024, 14:43
Павлиашвили поддержал идею включить песни Shaman в школьную программу
РИА «Новости»
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Грузинский эстрадный певец Сосо Павлиашвили поддержал идею внести песни Олега Газманова и Shaman в школьную программу. Об этом артист рассказал в беседе с kp.ru.

Павлиашвили заявил, что считает важным, чтобы дети имели возможность слушать качественную душевную музыку наряду с тем, что они привыкли включать в наушниках.

«Можно проходить не только Олега и Shaman, есть огромное количество хороших песен, которые нужно показывать детям, чтобы они об этом знали и гордились ими», - высказался певец.

Он также напомнил, что некоторые из его песен уже звучат в школьных и даже церковных помещениях, например, композиции «Помолимся за родителей» и «Небо на ладони».

Министерство просвещения поддержало идею включить в школьную программу уроков музыки изучение творчества патриотических исполнителей, в том числе группы «Любэ», Олега Газманова и Shaman. Писатель Платон Беседин рассказал «360» об инициативе и ее целях.

Дети Школы Песни Музыка Shaman
22 апреля 2024, 13:56
Итоги кинофестиваля «Золотой ворон» подвели в Анадыре
Freepik
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В Анадыре с 15 по 28 апреля прошел VIII Арктический Международный кинофестиваль «Золотой ворон». Зрителям представили лучшие игровые, документальные и анимационные работы из 126 стран мира, а также фильмы, снятые в разных регионах России, сообщил портал «Вокруг ТВ».

В Анадыре с 15 по 28 апреля прошел VIII Арктический Международный кинофестиваль «Золотой ворон». Зрителям представили лучшие игровые, документальные и анимационные работы из 126 стран мира, а также фильмы, снятые в разных регионах России, сообщил портал « Вокруг ТВ ».

Церемонию закрытия кинофестиваля провели в кинотеатре «Полярный». В основном конкурсе участвовали 11 фильмов - шесть документальных и пять игровых картин. Среди них оказались работы режиссеров из Аргентины, Непала, Казахстана, Таджикистана, Ирана и других стран.

Гран-при фестиваля завоевала лента якутского режиссера Михаила Лукачевского «Там, где танцуют стерхи». Этот фильм выбрали зрители, которые определяют главного победителя смотра. Актера картины Михаила Слепцова отметили специальным призом жюри «За выдающуюся актерскую игру и вдохновляющую историю».

Статуэтку «Золотой ворон» за лучшую ленту конкурса полнометражных игровых и неигровых фильмов вручили Адильхану Ержанову за картину «Обучение Адемоки». Лучшим режиссером назвали Илью Желтякова, снявшего документальную ленту «Последний теплоход». Награду за лучший сценарий получила игровая картина «Снежный барс» Пема Цедена, лучшим оператором признали Сергея Амирджанова, работавшего над российским неигровым фильмом «Таня. Лето. Зима».

Специальный приз Губернатора Чукотского Автономного округа получил полнометражный неигровой фильм «Кочевье» режиссера Варвары Кулаковской. Лучшим неигровым короткометражным фильмом стала турецкая картина «Все в порядке» режиссера Мухаммета Беяздага, в блоке игровых короткометражек победил индийский «Небесный конь» Махарши Тухина Кашьяпа, специальный приз жюри отдали российской ленте «Зам» Александры Озерецкой.

Диплом «За кинематографичность высказывания» получил игровой короткометражный китайский фильм «Мешок для мусора» Ван Пинбо, «За изобретательность художественного решения» - иранский «Н.Л.О» Мехди Хоссейни и «За взрослый шаг в детском кино» - российский «Ой, то не вечер…» Юлианы Гримуты.

Лучшим фильмом Межрегионального конкурса короткометражных фильмов «Киновзлет!», который проходил в рамках фестиваля, назвали «Хам Арах» Георгия Борчикова.

Режиссер Фильмы Фестивали конкурсы
22 апреля 2024, 13:47
Бурятского музыканта признали лучшим продюсером в Монголии
РИА «Новости»
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Бурятский композитор и аранжировщик Алагуй Егоров был удостоен звания лучшего музыкального продюсера Монголии. Об этом сообщил портал «Буряад унэн».

Престижную награду в номинации «Лучший музыкальный продюсер Монголии» Егорову вручил музыкант и продюсер Дашдондог, участник группы The Hu. На церемонии награждения победитель выразил благодарность за поддержку на идеальном монгольском языке.

«Очень рад! Я живу в Монголии полтора года, поэтому лучшие совместные работы впереди!» - сказал он.

До переезда в Улан-Батор Егоров некоторое время жил и работал во Внутренней Монголии, где успел завоевать признание в музыкальных кругах. Его видеоклипы набирают сотни тысяч просмотров.

Ранее режиссера Жору Крыжовникова со «Словом пацана» признали лучшим режиссером интернет-сериала на Национальной премия в области веб-контента. Лучшим актером стал Иван Янковский.

Музыка Монголия

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