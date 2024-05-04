Время наведаться в гараж. Стилист озвучил самые модные тренды в одежде

Специалист посоветовал создать модный лук в эстетике workwear с помощью поношенных курток и жилетов, растянутых «штанов плотника» и другой одежды в рабочем стиле, которую можно комбинировать.

«Самое время наведаться к родственникам или друзьям в гараж и проверить, не завалялись ли там ценные экспонаты для создания образов в эстетике workwear», - подчеркнул Надирян.

В качестве примера он прикрепил к записи фотографии с грамотно подобранными образами.

Ранее стилист Александр Рогов рекомендовал комбинировать джинсы не только с привычной одеждой в стиле casual, но и с элегантными вещами. В качестве примера он привел нарядные жакеты. По его словам, такой образ будет подчеркивать индивидуальность.