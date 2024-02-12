Время диктует, какое кино снимать. Актер Самойленко объяснил, какие фильмы нужны в России

Диктует время Звезда сериалов «Папины дочки» и «Бедные смеются, богатые плачут» отметил, что снимать только комедии или только триллеры - бессмысленно.

«Время само диктует, на самом деле, какое кино нужно снимать. Или нужно снимать героическое кино, которое тоже интересно. <…> Как можно больше хорошего кино. Чем больше хорошего кино, тем кино будет больше развиваться. Вот и все», - заключил актер.

Он также рассказал, что для этого нужно.

«Денег. Побольше денег», - отметил Самойленко.

Артист затронул тему об искусстве в тяжелые времена. Он напомнил, что даже в годы Великой Отечественной войны люди ходили в кино, театры и на концерты.

Мейнстримовское кино Из отечественного кинематографа «воинственно ушли» американские, западные ленты, напомнил актер. На этом фоне в кинотеатры стали привлекать больше российских фильмов - и это прекрасно. Другой вопрос в том, что сейчас в большей степени стараются делать мейнстримовское кино, заявил артист.

«В большей степени все стараются делать мейнстримовское кино - то, которое нравится зрителю, то, которое вызывает эмоции: какие-то комедии, триллеры, экшн-фильмы и так далее. Забывая про то, что <…> не только в этом смысл жизни, а есть еще то, что надо понимать, что хорошо, что плохо», - сказал Самойленко.

В наше время нужно снимать больше фильмов о вечных вопросах - именно их обычно разбирает авторское кино, отметил актер.

«Об этом оно в основном. О каких-то могучих проблемах, которые, так или иначе, встают у каждого человека в жизни. И вот такого кино не хватает, с моей точки зрения», - подчеркнул артист.