«Волосы дыбом». Актриса Волкова опровергла слухи о «похоронах» героя Клюева в «Ворониных»

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«От заголовков сегодняшних я просто в шоке», - призналась артистка.

По ее словам, сообщения о том, что в первой серии нового сезона похоронят самого фактурного персонажа сериала, Николая Воронина, - неправда.

«Никого хоронить мы не будем. А в первых сериях - тем более», - сказала она.

Актриса подчеркнула, что найти замену скончавшемуся артисту съемочная группа даже не пыталась. На роль Папы никто не пробовался.

«Папа - он один единственный. Невозможно его никем заменить», - добавила Волкова.

Продюсеры также разоблачили ложь актрисы Марии Ильюхиной о продолжении «Ворониных». Ранее артистка написала в социальных сетях, что ее не позвали сниматься в спин-оффе.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.