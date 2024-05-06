«Волосы дыбом». Актриса Волкова опровергла слухи о «похоронах» героя Клюева в «Ворониных»
Актриса Екатерина Волкова опровергла слухи о том, что героя Бориса Клюева похоронят в первой серии нового сезона ситкома «Воронины». Об этом артистка сообщила на своей странице в социальной сети Instagram*.
«От заголовков сегодняшних я просто в шоке», - призналась артистка.
По ее словам, сообщения о том, что в первой серии нового сезона похоронят самого фактурного персонажа сериала, Николая Воронина, - неправда.
«Никого хоронить мы не будем. А в первых сериях - тем более», - сказала она.
Актриса подчеркнула, что найти замену скончавшемуся артисту съемочная группа даже не пыталась. На роль Папы никто не пробовался.
«Папа - он один единственный. Невозможно его никем заменить», - добавила Волкова.
Продюсеры также разоблачили ложь актрисы Марии Ильюхиной о продолжении «Ворониных». Ранее артистка написала в социальных сетях, что ее не позвали сниматься в спин-оффе.
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