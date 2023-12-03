03 декабря 2023, 21:36

«Волнительный момент». Дочь Юлии Пересильд впервые поцеловалась на съемках сериала «Слово пацана»

Unsplash
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Дочь актрисы театра и кино Юлии Пересильд Анна впервые поцеловалась на съемках сериала «Слово пацана». Юная артистка призналась, что сильно переживала во время этой сцены, сообщило издание Starhit.

Во время трансляции в соцсетях 14-летняя актриса отметила, что ее партнер по сериалу Рузиль Минекаев относился к ней «как к сестренке» и во всем всегда помогал.

«С поцелуем это был такой волнительный момент, потому что это был первый в моей жизни поцелуй», - рассказала Анна.

Отец актрисы, режиссер Алексей Учитель скептически отнесся к съемкам Анны в проекте. Его смутило количество откровенных и жестоких сцен в сериале. Девочка отметила, что ей удалось убедить папу в том, что она должна сыграть роль в проекте.

Глава Татарстана Рустам Минниханов ранее раскритиковал сериал о молодежных группировках в Казани в годы перестройки. Такие кинокартины не соответствуют политике государства, подчеркнул он.

Сериалы Кино Актеры
03 декабря 2023, 19:35
Александр Сокуров объявил о завершении карьеры после запрета фильма «Сказка»
РИА «Новости»
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Народный артист России Александр Сокуров объявил о завершении режиссерской карьеры. В беседе с News.ru он объяснил, что это произошло из-за запрета Минкультом России его фильма «Сказка».

Сейчас Сокуров не работает над новыми проектами. Он заявил, что ему нельзя снимать и показывать кино в России.

«Моя профессиональная карьера, как мне кажется, из-за данного запрета, отказа в прокате завершилась», - сказал режиссер.

Журналистка Ксения Собчак сообщила, что разместила фильм «Сказка» на видеохостинге YouTube. Она уточнила, что закрытый показ киноленты прошел в Москве еще 19 ноября. «Сказка» - это особенный и уникальный фильм, добавила Собчак.

В центре сюжета киноленты оказались события Второй мировой войны в фантастическом ключе. В проекте представили сконструированные образы Иосифа Сталина, Уинстона Черчилля, Адольфа Гитлера и других исторических личностей.

Минкульт запретил показ фильма «Сказка» 15 октября в Москве на международном фестивале «Каро.Арт». Организаторы мероприятия подтвердили отмену сеанса, не уточнив причину.

Кино Режиссер Фильмы
02 декабря 2023, 22:46
Скончалась певица, народная артистка СССР Медея Амиранашвили
РИА «Новости»
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Оперная певица, народная артистка СССР и Грузии Медея Амиранашвили скончалась в возрасте 95 лет. Об этом сообщило издание «Sputnik Грузия».

Медея Амиранашвили появилась на свет 10 сентября в 1930 году в селе Шоропани, которое теперь считается Имеретией Грузии. Отец девочки - оперный певец, народный артист СССР Петр Амиранашвили, а мать - певица Надежда Цомая.

В 1953 году молодая Амиранашвили окончила Тбилисскую государственную консерваторию имени Вано Сараджишвили, а с 1951 по 1954 года была солисткой оперной студии при учреждении. После этого артистка начала служить в Тбилисском театре оперы и балета. Женщина выступала как камерная певица.

Медея Амиранашвили гастролировала по разным странам. Она пела в Румынии, Польше, Венгрии, Болгарии, Австралии, Новой Зеландии, Франции и Канаде.

В 1965 году звезда получила звание Народной артистки Грузинской ССР, а в 1976-м стала Народной артисткой СССР. В 2021 году Амиранашвили удостоили Орденом Царицы Тамары. Это грузинская награда, которую присуждают женщинам за выдающиеся заслуги перед народом и творчеством.

Музыка Театры
02 декабря 2023, 16:56
«Не соответствует политике». Минниханов раскритиковал сериал «Слово пацана»
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Глава Татарстана Рустам Минниханов обрушился с критикой на сериал о молодежных группировках Казани в годы перестройки «Слово пацана». По его словам, такие картины не соответствуют политике государства. Видео с совещания в Доме правительства республики, где прозвучало заявление, появилось на сайте главы Татарстана.

«В последнее время стали выходить фильмы, которые романтизируют период в истории нашей страны, связанный с появлением подростковых группировок. <…> Мы должны донести до руководства страны, что такие фильмы не соответствуют той политике, которую мы преследуем», - заявил Минниханов.

Он отметил, что показ подобных фильмов «ни к чему хорошему не приводит» и нельзя допустить «повторения событий прошлого». Глава республики указал, что после выхода сериала подростки в Сармановском районе стали подражать его героям, распространять в соцсетях и мессенджерах видео потасовок. Правоохранители разобрались в ситуации и провели профилактические мероприятия.

Глава Татарстана Рустам Минниханов обрушился с критикой на сериал о молодежных группировках Казани в годы перестройки «Слово пацана». По его словам, такие картины не соответствуют политике государства.

Видео с совещания в Доме правительства республики, где прозвучало заявление, появилось на сайте главы Татарстана.

Сериалы Татарстан
02 декабря 2023, 05:14
Непослушный платок и «волшебная» сумка. Киноляпы нашли в фильме «Москва слезам не верит»
Freepik
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Знаменитый советский фильм «Москва слезам не верит» вышел на экраны в 1979 году. Картина сразу понравилась зрителям, а через время проект навсегда поселился в сердцах поклонников. До сих пор люди смотрят и пересматривают любимую историю. Однако не все в мелодраме оказалось идеальным. Поклонники нашли несколько ляпов в легендарной комедии. Издание «Аргументы и факты» рассказало об ошибочных эпизодах картины.

Один из ляпов - «магическая» сумка с продуктами, где яства появляются сами по себе. Несостыковки нашли сразу в трех сценах: сначала героиня Катерина покупает еду в магазине, а потом встречает Гошу у своего подъезда. Молодой человек забирает у героини продукты и далее они вместе возвращаются домой.

В каждой сцене показывают разный набор покупок. В универсаме женщина набирает в тележку соленья и варенья, у подъезда ее сумка превратилась в авоську с картошкой и луком, а в квартире из пакета достали целый новогодний стол: фрукты, овощи, помидоры и даже апельсины.

Еще одним ляпом зрители посчитали платок главной героини на пикнике. Каждую сцену он был завязан по-разному. Сначала в строгий пионерский узел, а потом небрежно висел на шее.

Ранее три ошибки нашли в советском фильме «Кавказская пленница». Некоторые предметы в кадре вели себя странно.

Кино Фильмы

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