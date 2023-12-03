«Волнительный момент». Дочь Юлии Пересильд впервые поцеловалась на съемках сериала «Слово пацана»

Во время трансляции в соцсетях 14-летняя актриса отметила, что ее партнер по сериалу Рузиль Минекаев относился к ней «как к сестренке» и во всем всегда помогал.

«С поцелуем это был такой волнительный момент, потому что это был первый в моей жизни поцелуй», - рассказала Анна.

Отец актрисы, режиссер Алексей Учитель скептически отнесся к съемкам Анны в проекте. Его смутило количество откровенных и жестоких сцен в сериале. Девочка отметила, что ей удалось убедить папу в том, что она должна сыграть роль в проекте.

Глава Татарстана Рустам Минниханов ранее раскритиковал сериал о молодежных группировках в Казани в годы перестройки. Такие кинокартины не соответствуют политике государства, подчеркнул он.