04 мая 2024, 14:13

Вода залила оркестровую яму крупнейшего театра в Петербурге

Unsplash
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Михайловскому театру пришлось отменить спектакли «Баядерка» 4 мая, так как в здании произошла серьезная коммунальная авария. Зрителям, которые уже приобрели билеты на балет, вернут деньги. Об этом сообщила пресс-служба петербургского театра.

В здании обнаружили протечку. На опубликованных кадрах видно, что вода затопила оркестровую яму. Представители театра принесли свои извинения за отмену представлений и доставленные неудобства.

«Мы делаем все, чтобы вернуться к работе как можно скорее, но вынуждены сообщить, что сегодня, 4 мая, спектакли „Баядерка“ в 13:00 и 18:00 отменены», - указали в пресс-службе.

Ранее в центре Москвы прорвало трубу , из которой забил фонтан в несколько этажей. Во время ремонта водоснабжения нарушилась целостность линии, и произошел неожиданный и мощный выброс воды Специалисты огородили место прорыва и устранили неполадки. В результате ЧП никто не пострадал. Местные жители засняли последствия коммунальной аварии на видео.

Санкт-Петербург Спектакль Театры Коммунальные аварии
04 мая 2024, 19:56
Актриса Галина Давыдова умерла на 49 году жизни
РИА «Новости»
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Заслуженная артистка РФ Галина Давыдова умерла 3 мая в возрасте 48 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного института театрального искусства.

«Ушла из жизни заслуженная артистка РФ, доцент кафедры вокального искусства, кандидат педагогических наук Галина Давыдова», - сообщили в пресс-службе ГИТИС.

На экране артистика дебютировала в 2000 году в комедии «Особенности банной политики, или Баня-2». А также снялась в сериалах «Солдаты» и «Час Волкова».

Давыдова была доцентом РАТИ-ГИТИС, кандидатом педагогических наук, лауреатом международного конкурса во Франции.

Актриса Анна Чиповская заявила. что не готова к съемкам в гробу. По ее словам, от таких сцен ее отговорила бабушка. Чиповской приходится отказываться от участия в кинофильмах и театральных постановках, если ее не устраивает сценарий.

Сериалы Актеры
04 мая 2024, 17:39
Время наведаться в гараж. Стилист озвучил самые модные тренды в одежде
Freepik
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Одежда в рабочем стиле стала сейчас очень актуальной. Чтобы модно выглядеть, можно использовать для образов потертые куртки и комбинезоны. Об этом рассказал стилист Алеко Надирян в своем Telegram-канале.

Специалист посоветовал создать модный лук в эстетике workwear с помощью поношенных курток и жилетов, растянутых «штанов плотника» и другой одежды в рабочем стиле, которую можно комбинировать.

«Самое время наведаться к родственникам или друзьям в гараж и проверить, не завалялись ли там ценные экспонаты для создания образов в эстетике workwear», - подчеркнул Надирян.

В качестве примера он прикрепил к записи фотографии с грамотно подобранными образами.

Ранее стилист Александр Рогов рекомендовал комбинировать джинсы не только с привычной одеждой в стиле casual, но и с элегантными вещами. В качестве примера он привел нарядные жакеты. По его словам, такой образ будет подчеркивать индивидуальность.

Мода Одежда
03 мая 2024, 18:51
Предпремьерный показ спектакля «Тартюф» состоялся в театре Моссовета
РИА «Новости»
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Усыпанная мишурой сцена, знакомые образы и диалоги в новой интерпретации. Все это — начало спектакля «Тартюф, или Обманщик» режиссера Евгения Марчелли. Предпремьерный показ состоялся в театре Моссовета.

В главных ролях - артисты Виталий Кищенко, Ольга Остроумова и Валерий Яременко. Актеры уже знакомы зрителям, но режиссер заложил новые смыслы в постановку.

«Чуть-чуть под другим ракурсом мы попробовали рассмотреть эту историю, то есть хозяин, который пригласил в дом Тартюфа - Оргон - он это сделал не потому, что он немножко сумасшедший и он так сильно заблуждается в Тартюфе. <…> Мы сделали некоторый допуск, что он понимает, что Тартюф не вполне тот святой», - рассказал художественный руководитель театра Моссовета Евгений Марчелли.

Пьеса Мольера «Тартюф» является жемчужиной мирового театрального репертуара. В свое время она наделала немало шума: пережила скандалы и запреты на показ. Это нетленная история о человеческой глупости, ханжестве и лицемерии. В своем спектакле Марчелли расставил акценты так, чтобы зрители увидели знакомых героев с другой стороны.

«У меня всегда была история, что главный - Оргон, а Тартюф - это уже, в нашей истории, орудие, благодаря которому Оргон проводит эксперимент над собой и над своей супругой молодой», - отметил заслуженный артист России Валерий Яременко.

Для громкой сцены вполне осознанно выбрали малую сцену, отметила корреспондент Анастасия Садовникова. Постановщик спектакля хотел добиться камерности, чтобы ни одно движение или вздох действующих лиц не остались незамеченными. В зале не осталось равнодушных.

«Прекрасная игра актеров, особенно Кищенко Виталий Эдуардович, он как всегда на высоте. И постановка интересная, современная», - поделился впечатлениями зритель Александр.

Театральный мир знает много интерпретаций знаменитой комедии Мольера. Показ в Моссовете - не попытка их реанимировать. Это совершенно новая работа, другая режиссерская команда и новое видение.

Режиссер Спектакль Театры Актеры
03 мая 2024, 14:18
Ольгу Кабо отметили наградой «За труды в искусстве и культуре»
Global Look Press
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Президент России Владимир Путин наградил актрису Ольгу Кабо медалью «За труды в культуре и искусстве». Соответствующее распоряжение разместили на портале правовой информации.

В документе указано, что Кабо отмечена наградой за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

Актриса Московского театра у Никитских ворот Наталья Корецкая и музыкальный руководитель Детского музыкального театра юного зрителя Алла Тарасова также удостоились награды президента.

Ольга Кабо родилась в Москве, обучалась в английской спецшколе. Она также посещала бальные танцы, художественную гимнастику и занималась музыкой. С 1980 по 1985 года поступила в Театр юного москвича при Дворце пионеров на Ленинских горах.

Зрители знают Кабо по таким картинам, как «Мушкетеры двадцать лет спустя», «Королева Марго» и «Сильная слабая женщина». Сейчас она служит в Государственном академическом театре имени Моссовета.

Ранее актриса назвала важное различие между российским и западным кинематографом. По ее словам, отечественные картины имеют душу.

Награды Кино Владимир Путин Актеры

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