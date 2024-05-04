Вода залила оркестровую яму крупнейшего театра в Петербурге

В здании обнаружили протечку. На опубликованных кадрах видно, что вода затопила оркестровую яму. Представители театра принесли свои извинения за отмену представлений и доставленные неудобства.

«Мы делаем все, чтобы вернуться к работе как можно скорее, но вынуждены сообщить, что сегодня, 4 мая, спектакли „Баядерка“ в 13:00 и 18:00 отменены», - указали в пресс-службе.

Ранее в центре Москвы прорвало трубу , из которой забил фонтан в несколько этажей. Во время ремонта водоснабжения нарушилась целостность линии, и произошел неожиданный и мощный выброс воды Специалисты огородили место прорыва и устранили неполадки. В результате ЧП никто не пострадал. Местные жители засняли последствия коммунальной аварии на видео.