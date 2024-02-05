05 февраля 2024, 15:18

Власти Владивостока не стали отменять концерт Орбакайте

РИА «Новости»
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Власти Владивостока в ответ на призывы отменить концерт певицы Кристины Орбакайте заявили, что зритель сам сделает выбор, идти на выступление в частных учреждениях или нет. Об этом сообщило РИА «Новости».

Мероприятие с участием Орбакайте во Владивостоке запланировали на 19 марта. Один из пользователей Сети призвал отменить выступление, а другой юзер назвал певицу «предательницей». Мэрия Владивостока в ответ объяснила, что администрация города согласовывает только публичные мероприятия.

«Зритель самостоятельно делает выбор идти на концерт или нет, пользуясь своим конституционным правом», - отметили власти.

В мэрии также напомнили, что Орбакайте не является иностранным агентом, а ее творческий репертуар соответствует законодательству. Сейчас билеты на концерт можно приобрести онлайн.

В январе активисты выступили за отмену концерта Орбакайте в Благовещенске. Общественники напомнили, что певица является гражданкой США, которые активно финансируют и снабжают боеприпасами фашистский режим Украины.

Концерты Музыка Владивосток
04 февраля 2024, 03:15
Спектакль с Серебряковым и Раппопорт отменили после жалоб активистов в Ярославле
РИА «Новости»
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В Ярославле после жалоб общественных активистов отменили спектакль «Эйнштейн и Маргарита» с участием актеров Алексея Серебрякова и Ксении Раппопорт. Об этом написало издание 76.ru.

Спектакль должен был пройти 25 февраля на сцене КЗЦ «Миллениум». Сначала постановку перенесли на 26 февраля, а после и вовсе отменили. Зрителям пообещали вернуть деньги за купленные билеты.

По данным издания, спектакль отменили после обращений общественных активистов. Один из них, Сергей Казанский, написал письма с требованием губернатору Ярославской области, в региональную думу, в Министерство культуры и другие инстанции. Общественник указал, что исполнители главных ролей Серебряков и Раппопорт живут за границей, выступают протии СВО, при этом продолжают зарабатывать в России.

«В 2023 году этот скандальный спектакль отменили в Санкт-Петербурге, Новосибирске и в Екатеринбурге. А в Ярославской области Министерство культуры предоставляет им государственную концертную площадку», - добавил Казанский.

В областном Министерстве культуры сообщили, что приняли решение отменить показ спектакля «с учетом общественного мнения».

В январе в Улан-Уде отменили концерт Кристины Орбакайте , запланированный на март 2024 года. Власти Бурятии приняли такое решение после жалобы Общественной палаты республики и организации ветеранов «Боевое братство».

Россия Спектакль Актеры
03 февраля 2024, 03:53
Режиссер перечислил переснятые сцены в «Слове пацана»
РИА «Новости»
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Режиссер сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Жора Крыжовников признался, что команда переснимала отдельные сцены, начиная уже с первой серии, а эпизоды с Айгуль и Маратом сняли в последний момент. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу «Что посмотреть».

Крыжовников отметил, что в первой серии пересняли разговор Искандера и Андрея в туалете.

«В пятую серию мы досняли большой кусок в школе - как он с ней по-татарски говорит, конфету приносит. Потому что до этого был один поцелуй, и сразу наступал следующий день», - объяснил он.

В тот момент команда проекта решила расширить линию влюбленных. По мнению режиссера, переписывание сцен считается нормальным явлением, поэтому что профессионалы должны быть к этому готовы.

Крыжовников также объяснил, почему пересняли финальную серию. По его словам, в ней убрали сцену в бане, которая не уложилась в хронометраж.

Ранее генеральный продюсер телекомпании НТВ Тимур Вайнштейн сообщил, что телеканал окажет сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» в версии «18 » , без цензуры. Точную дату премьеры он не назвал.

Сериалы Кино Премьеры Россия Актеры
02 февраля 2024, 18:00
Рок-фестиваль «Нашествие» снова перенесли
РИА «Новости»
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Популярный рок-фестиваль «Нашествие», который планировали провести в 2024 году, перенесли на следующий год по соображениям безопасности. Об этом сообщила пресс-служба организаторов мероприятия.

«Мы вынуждены перенести фестиваль на следующий год. Особенно больно делать это в 25-летие, но обеспечение безопасности для персонала, артистов и гостей стало невыполнимой задачей», - сообщила команда «Нашествия».

Организаторы добавили, что решение стало тяжелым, однако в текущих условиях оно неизбежно.

«Мы уверены, что оно наилучшее и отвечает интересам всех участников фестиваля. Благодарим нашу публику за понимание в этот непростой период, поддержку и терпение», - добавили в пресс-службе.

В последний раз фестиваль проводили в 2019 году. В 2020 и 2021 годах «Нашествие» отменили из-за пандемии COVID-19, а в 2022 году - без объяснения причин. Концерт «Нашествие-2023» в Калужской области переносили на 2024 год.

Концерты Музыка Фестивали
02 февраля 2024, 02:28
Сериал «Слово пацана» покажут на НТВ без цензуры
РИА «Новости»
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Телеканал НТВ покажет сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» в версии «18+». Его не будут цензурировать для показа в эфире, сообщил генеральный продюсер телекомпании НТВ Тимур Вайнштейн. Об этом сообщил Telegram-канал «Бюллетень кинопрокатчика».

«Весной выйдет та же версия, совершенно без каких-либо изменений. Это будет версия „18 “, как она и была», - сказал он.

По его словам, сериал будут показывать по одной серии в 23:00 каждый день, чтобы не менять прокатное удостоверение. Точную дату премьеры Вайнштейн не назвал.

Ранее ряд СМИ сообщил, что премьеру сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» , которая должна была состояться 22 января, якобы перенесли на НТВ. Пресс-служба телеканала опровергла эту информацию.

Писатель Захар Прилепин пригласил в зону СВО звезду «Слово пацана» Никиту Кологривого. Ранее актер заявил, что до сих пор не посмотрел сериал, где исполнил роль Кащея.

Телеканал НТВ покажет сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» в версии «18 ». Его не будут цензурировать для показа в эфире, сообщил генеральный продюсер телекомпании НТВ Тимур Вайнштейн. Об этом сообщил Telegram-канал «Бюллетень кинопрокатчика».

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