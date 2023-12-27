27 декабря 2023, 12:08

Владимир Машков стал президентом «Золотой маски»

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Председатель Союза театральных деятелей России (СТД) Владимир Машков стал президентом Национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска». Об этом сообщили на сайте СТД.

Решение приняли на заседании секретариата организации в новом составе, которое состоялось 26 декабря.

«Полномочия президента „Золотой маски“ принял на себя председатель СТД Владимир Машков, а вице-президентом стал секретарь СТД Кирилл Крок», - говорится в заявлении.

Секретариат поддержал предложение Машкова начать подготовку программы праздничных мероприятий к 150-летию Союза театральных деятелей России, которое отметят в 2026 году.

На том же заседании секретариат единодушно поддержал создание Донецкого регионального отделения СТД. Теперь в составе союза 78 региональных отделений. Предполагается появление таких отделений и в других новых субъектах страны. Подготовительная работа уже ведется.

Ранее Владимир Машков стал сопредседателем избирательного штаба действующего президента Владимира Путина на выборах в 2024 году.

Театры Фестивали
26 декабря 2023, 06:18
Премьерный показ фильма «Иван Васильевич меняет все» в Москве отменили
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В Москве из-за аварийного отключения электричества отменили премьерный показ фильма «Иван Васильевич меняет все». Среди обесточенных зданий оказался кинотеатр «Октябрь», сообщила «Российской газете» пресс-служба ТНТ.

Отключение двух кабельных линий случилось в Москве днем 25 декабря. ЧП обесточило несколько зданий, в том числе кинотеатра, где вечером планировали премьерный показ новогоднего фильма. ТНТ решил отложить мероприятие, так как не мог спрогнозировать сроки завершения работ.

«Мы не можем рисковать доверием наших гостей, поэтому к нашему огромному сожалению, мы вынуждены отменить и запланированную на сегодняшний вечер премьеру фильма „Иван Васильевич меняет все“», - сообщил представитель телеканала.

В ремейке фильма снялись Ольга Бузова, Павел Воля, Люся Чеботина, Тимур Батрутдинов и другие звезды шоу-бизнеса, в декабре вышел его трейлер. Филипп Киркоров исполнил роль Петра I.

Кино Фильмы Премьеры Москва 2023
25 декабря 2023, 23:35
Российские критики назвали лучшие отечественные сериалы 2023 года
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Ведущие российские критики по просьбе Кино-Театр.Ру назвали тройку самых лучших сериалов 2023 года. Свое мнение высказали 24 представителя индустрии, среди них авторы топовых Telegram-каналов, эксперты кинопремий и кураторы фестивалей.

В 2023 году в прокат вышел 241 проект, 104 сериала стартовали на ТВ, 137 на платформах. Из всего списка эксперты выделили 38 сериалов, в топах оказалось 20 проектов.

По итогам выбора критиков на первом месте оказался сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» режиссера Жоры Крыжовникова. Проект стал абсолютным лидером по всем показателям. Далее следует группа сериалов с минимальным отрывом по баллам. Второе-пятое места поделили «Лада Голд» режиссера Никиты Власова, «Балет» Евгения Сангаджиева, «Плейлист волонтера» Максима Свешникова и «Фишер» режиссеров Сергея Тарамаева и Любови Львовой.

Феномен сериала «Слово пацана» объяснили его реалистичностью. Его сравнили с «Братом» и «Бригадой».

Сериалы Кино Режиссер
25 декабря 2023, 23:29
Фильм «Брат 3» получил прокатное удостоверение
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Фильму «Брат 3» режиссера Валерия Переверзева дали прокатное удостоверение. Об этом сообщили на сайте открытых данных Минкульта РФ.

Проект получил возрастное ограничение «18 ». Премьеру назначили на 17 января 2024 года.

«Брат 3» стал дебютным полнометражным фильмом Переверзева. Съемки проекта проходили в Тамбове и Москве.

До этого премьеру фильма запланировали на 18 ноября в московском кинотеатре «Октябрь», однако картина не получила прокатное удостоверение. По словам продюсера Владислава Пастернака, Минкультуры России не успело его выдать. Он объяснил, что требования к российскому кино очень высокие и подготовка документов отнимает много времени.

Ранее Актер Виктор Сухоруков, который сыграл одну из главных ролей в фильмах «Брат» и «Брат 2» заявил, что не будет смотреть «Брат 3». По его словам, продолжение киноленты является пошлым и циничным уровнем, поэтому недостойно его внимания. Он отметил, что подобное кино следует оценить специальным ведомствам.

Кино Режиссер Фильмы Премьеры Актеры
25 декабря 2023, 17:34
Координационный совет в Минкультуры объединит руководителей крупнейших музтеатров
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В Минкультуры создадут координационный совет, который объединит руководителей крупнейших музыкальных театров, концертных организаций и творческих вузов России. Об этом сообщила глава министерства Ольга Любимова в своем Telegram-канале.

«Вместе с представителями отрасли мы будем обсуждать, что министерство может сделать, чтобы гармонизировать репертуарную политику, гастрольную деятельность», - пояснила министр.

По словам Любимовой, участники координационного совета будут поднимать и другие вопросы, например, как Минкультуры может помочь реализовать новые проекты для училищ, детских школ искусств, филармоний и консерваторий.

Министр добавила, что первая встреча уже состоялась 25 декабря. В ней приняли участие гендиректор Мариинского и Большого театров Валерий Гергиев, пианист-виртуоз Денис Мацуев, гендиректор Московской филармонии Алексей Шалашов, заместитель гендиректора Первого канала Андрей Писарев, а также замминистра культуры Андрей Малышев.

Ранее Ольга Любимова сообщила, что нацпроект «Культура» оказался востребованным, поэтому его могут продлить до 2030 года. По словам главы Минкультуры, в рамках национального проекта отремонтировали 336 сельских домов культуры и 274 детские школы искусств.

Минкультуры РФ Ольга Любимова

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