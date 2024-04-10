Владимир Епифанцев сцепился с Гошей Куценко на съемках сериала

В первой части сюжета главный герой Михалыч (Епифанцев) вступает в конфликт с корыстными предпринимателями под предводительством персонажа, которого играет Гоша Куценко. Михалыч принимает бой и становится на защиту своего лесного хозяйства.

Во втором сезоне противостояние обостряется и охватывает всю Сибирь, а на сторону Михалыча становятся не только его близкие, но и случайные люди.

«Мой герой вместо того, чтобы затихариться, всегда открыто идет в бой. Конечно, этот бой, на мой взгляд, всегда с ветряными мельницами, однако он честно с ними борется и не боится признаться в своих слабостях. Для него это еще и бой со своими принципами», - отметил Епифанцев.

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