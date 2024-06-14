14 июня 2024, 11:26

Вход в культурные учреждения предложили сделать бесплатным для бойцов СВО

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Участникам спецоперации и членам их семей могут обеспечить бесплатный вход в учреждения культуры за счет самих организаций. Об этом сообщил «Коммерсант».

По его данным, вопрос обсуждают в администрации президента. Переговоры идут с Минкультом и фондом «Защитники Отечества». Инициатива стала следствием поручения президента России Владимира Путина по расширению действия программы «Пушкинская карта», отметили собеседники издания.

Участники рынка, с которыми пообщались журналисты, считают, что льгота будет распространяться на 5-7% аудитории, так что учреждения могут терять до 1,2 миллиарда рублей в год.

В Минкульте отметили, что решение пока не принималось, и не дали других комментариев по этой теме.

Программу «Пушкинская карта» запустили в 2021 году. Школьники и студенты - обладатели такой карты могут ходить на некоторые культурные мероприятия и в учреждения культуры за счет государства.

Музеи Кино Россия
14 июня 2024, 03:31
Цискаридзе заявил, что именно он сделал Волочкову известной на всю страну
РИА «Новости»
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Российский мастер балета, педагог Николай Цискаридзе заявил, что балерина Анастасия Волочкова так сильно прославилась благодаря его стараниям. Об этом он рассказал на телеканале «Беларусь 1».

Он отметил, что способствовал переезду Волочковой из Петербурга в Москву и ее трудоустройству в Большой театр. Также балетмейстер признался, что положительно повлиял на карьеру балерины Светланы Захаровой.

«Если бы не был я в жизни Насти и Светы Захаровой, они бы такими большими звездами не стали. Во многом я их выводил на сцену в буквальном смысле», - сказал педагог.

Он признался, что Волочкова иногда не справлялась со «страстями театральной среды». Вероятно, через 50-100 лет о ее судьбе снимут фильм, предположил учитель.

Сейчас Анастасия Волочкова уже не так часто выходит на сцену. Она рассказывала, что участвует в благотворительных спектаклях, на которые бесплатно раздает билеты.

Театры Анастасия Волочкова
12 июня 2024, 02:37
Умер актер из «Бандитского Петербурга» и «Улицы разбитых фонарей» Николай Исполатов
Freepik
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Советский и российский актер театра и кино Николай Исполатов скончался на 74-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни. Об этом сообщила пресс-служба театра «Комедианты».

«Им было создано множество запоминающихся образов в спектаклях», - отметили в театре.

Исполатов родился 14 апреля 1951 года в Ленинграде. Детство провел в городе Котельнич Кировской области. Его отец во время Великой Отечественной войны был защитником Брестской крепости, потом попал в плен и написал книгу «Люди трудной судьбы». В 1974 году Николай Исполатов окончил Ленинградский театральный институт.

С 1990-го года артист служил в Санкт-Петербургском государственном драматическом театре «Комедианты», практически с момента его основания.

Особую известность Исполатов получил благодаря съемкам в таких сериалах как «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности».

Кроме того, он написал поэтический сборник и пьесу «Угол Марата».

Сериалы Болезни Кино Театры Актеры
11 июня 2024, 14:42
Умер заслуженный артист России Юрий Кондратьев
Freepik
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Актер и режиссер Юрий Кондратьев ушел из жизни в возрасте 73 лет. О его смерти сообщил Новосибирский театр кукол на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Актер скончался 10 июня после продолжительной болезни. Печальную новость подтвердила дочь артиста Елена Кондратьева.

«В историю вошли роли артиста в наиболее известных и любимых спектаклях нашего репертуара: Карабас-Барабас в постановке „Приключения Буратино“, Визирь в „Волшебной лампе Аладдина“, Король в „Золушке“, Кот в спектакле „Кот в сапогах“, Купец в „Аленьком цветочке“ и многие другие», - поделилась пресс-служба театра.

Юрий Кондратьев родился 25 ноября 1950 года. С 1974-го он работал в Новосибирском областном театре кукол, где сыграл более 200 ролей.

В 1986 году Кондратьев окончил ГИТИС по специальности «актер драматического театра и кино». В 1994-м он получил звание заслуженного артиста России. Его имя внесли в «Золотую книгу культуры» Новосибирской области.

Актер и режиссер Юрий Кондратьев ушел из жизни в возрасте 73 лет. О его смерти сообщил Новосибирский театр кукол на своей странице в социальной сети « ВКонтакте ».

Россия Спектакль Театры Актеры
11 июня 2024, 13:56
Умерла сестра режиссера Андрея Тарковского
РИА «Новости»
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Сестра режиссера Андрея Тарковского Марина умерла в возрасте 89 лет. Об этом сообщила пресс-служба фестиваля «Зеркало».

Организаторы мероприятия выразили соболезнования родственникам и близким покойной.

«Сегодня стало известно о смерти Марины Арсеньевны Тарковской - сестры и одного из самых близких людей Андрея Тарковского», - указали в пресс-службе.

Марина Тарковская занималась сохранением архива своего брата и помогла создать музей великого режиссера. Она также сыграла огромную роль в организации кинофестиваля «Зеркало», который продолжает проводить мероприятия.

Ранее стало известно о смерти советского режиссера-документалиста Равшана Откирова. За свою жизнь он создал более 50 документальных лент. В число его работ входят фильмы «Семург - птица счастья», «Сад через сотни лет», «Дорогами славы боевой».

Музеи Режиссер Фестивали

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