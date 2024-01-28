Вечерние спектакли отменили в Театре сатиры в Москве из-за пожара

Уникальную выставку, посвященную 400-летним исследованиям российского Заполярья, открыли в московском парке «Зарядье». Проект «Исследователь и художник: искусство в экспедиции» создан для того, чтобы люди могли переосмыслить научные исследования Арктики через культурный контекст и художественные образы.

Человек и Арктика: грани отношений Выставка объединяет сразу три площадки: парк «Зарядье», Государственный ДарАвиновский музей и Университет имени Строганова. Но программа в музее и вузе стартует позднее: 5 февраля и 12 февраля соответственно. Создание большого выставочного проекта поддержала российская горно-металлургическая компания «Норникель».

Вице-президент «Норникель» по экологии и промышленной безопасности Станислав Селезнев подчеркнул, что триада «наука, искусство и культура» чрезвычайно важны. Основная цель выставки - наглядно показать результаты заполярных экспедиций людям.

Выставка «Исследователь и художник: искусство в экспедиции» в парке «Зарядье» пройдет с 27 января по 10 марта. Для посетителей это возможность увидеть гравированные и рукописные карты, зарисовки открытых территорий, анализ мира живой природы в графике, акварелях и путевых дневниках.

«Это большой проект, который развернулся на трех выставочных площадках Москвы и консолидировал специалистов разных направлений и несколько крупных музеев», - рассказал кандидат искусствоведения, член-корреспондент Российской академии художеств и куратор проекта Кирилл Гаврилин.

Прикоснуться к бесконечному В «Зарядье» экспозицию разделили на несколько локаций. Одной из них стал павильон «Заповедное посольство», где находятся работы представителей science-арт - так называют область современного искусства, где художественное произведение создается на стыке науки, искусства и технологий. Другое пространство - музей «Старый Английский двор» - стало местом для исторических экспонатов.

В зоне современного искусства организаторы собрали необычные инсталляции и интерактивные работы. Они выполнены с помощью современных технологий, но отсылают к первозданному. Одна из самых масштабных историй - перформанс художницы Милы Введенской, который показывает время, когда человек и окружающий мир представляли единое целое.

Художник-график Дмитрий Минайлов продемонстрировал жизнь растений в сложных условиях меняющегося климата. А художник-исследователь Дмитрий Платонов создал необычные объекты из стекла, позволяющие зрителям в прямом смысле прикоснуться к искусству и задуматься о смысле существования.

Русская Арктика В Старом Английском дворе гости смогли оценить гравированные и рукописные карты, рисунки и путевые дневники ученых и художников. Заведующий Музеем художественного освоения Арктики имени Борисова Государственного музейного объединения города Архангельска Иван Катышев рассказал, что особое место отвели работам первого художника за полярным кругом Александра Борисова.

«Имя художника Борисова было известно не только в России, но и за рубежом. Его выставки с триумфом проходили в Вене, Праге, Берлине и Лондоне. Кстати, Борисов показывал русскую Арктику в 1908 году в Белом доме американскому президенту Рузвельту лично, при поддержке императора Николая II. В советское время этот человек, первым построивший мастерскую в Заполярье, был незаслуженно забыт», - поделился он.

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по экологии Владимир Бурматов признал, что Арктика - не только территория научных открытий, но и источник вдохновения.