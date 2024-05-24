Вечер памяти Римаса Туминаса отменили в Москве

Мероприятие должно было состояться 4 июня. О его отмене журналистам сообщили в кассе театра.

Накануне движение « Ветераны России » обратилось в министерство культуры с просьбой об этом. Они напомнили о лишении режиссера премии правительства России в области культуры.

К кампании по отмене вечера подключилась и актриса Яна Поплавская. Она назвала Туминаса русофобом и предателем.

Кроме того, пранкер Сурен Каграманов, известный под псевдонимом Сорян, в своих соцсетях опубликовал контакты директора театра Кирилла Крока и главного режиссера Анатолия Шульева и призвал подписчиков звонить им и требовать отмены мероприятия. От Министерства культуры России блогер потребовал наказать руководителя культурного учреждения за это мероприятие.

Римас Туминас умер в больнице в Италии в марте на 73-м году жизни. Он на протяжении 15 лет возглавлял театр имени Вахтангова.

В Театре имени Е. Б. Вахтангова в Москве отменили вечер памяти советского режиссера Римаса Туминаса после обращения активистов. Об этом сообщило издание « Абзац ».