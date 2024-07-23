«В яблочко». Песков назвал причину популярности песен Shaman

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Он прокомментировал присвоение Shaman звания заслуженного артиста России и ответил на вопрос об отношении президента Владимира Путина к творчеству артиста.

«Не думаю, что он совсем глубоко знаком с творчеством, но, с другой стороны, ряд песен этого исполнителя действительно попал в яблочко с точки зрения настроя наших людей, нашего общества», - указал Песков.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что песни Дронова попали в «унисон» с чувствами многих россиян.

Ранее певцу присвоили звание «Заслуженный артист Российской Федерации». Артист прокомментировал новость фразой «Служу России». Незадолго до этого музыкант исполнил новую песню «Душа нараспашку» возле посольства США.