23 июля 2024, 14:17

«В яблочко». Песков назвал причину популярности песен Shaman

Global Look Press
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Песни Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом Shaman, завоевали признание, потому что они точно отразили настрой российского общества. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировали «Известия».

Он прокомментировал присвоение Shaman звания заслуженного артиста России и ответил на вопрос об отношении президента Владимира Путина к творчеству артиста.

«Не думаю, что он совсем глубоко знаком с творчеством, но, с другой стороны, ряд песен этого исполнителя действительно попал в яблочко с точки зрения настроя наших людей, нашего общества», - указал Песков.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что песни Дронова попали в «унисон» с чувствами многих россиян.

Ранее певцу присвоили звание «Заслуженный артист Российской Федерации». Артист прокомментировал новость фразой «Служу России». Незадолго до этого музыкант исполнил новую песню «Душа нараспашку» возле посольства США.

Кремль Дмитрий Песков Владимир Путин Shaman
20 июля 2024, 02:36
Финальный трейлер «Дэдпула и Росомахи» вышел в Сети
РИА «Новости»
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Финальный трейлер нового фильма «Дэдпул и Росомаха» опубликовала компания Marvel Entertainment. Ролик выложили на YouTube-канале кинокомпании. Мировая премьера ленты запланирована на 26 июля.

Сюжет фильма разворачивается вокруг очередного спасения мультивселенной Marvel. На этот раз Дэдпулу придется подружиться с Росомахой, который стал старше на 40 лет.

Им предстоит вступить в бой с Кассандрой Новой, злобным близнецом Чарльза Ксавьера из комиксов, обладающим телепатическими способностями. Также в ленте появится и Леди Дэдпул, которую до этого показали в тизере.

Ранее в интернете состоялась премьера официального трейлера фильма «Гладиатор 2» режиссера Ридли Скотта.

Режиссером картины стал Шон Леви. Главные звездные роли сыграли Райан Рейнольдс и Хью Джекман.

У фильма «Дэдпул и Росомаха» будет неофициальный русский дубляж. Перевод и озвучку сделают сотрудники студии Red Head Sound.

Marvel Трейлеры Картины Фильмы Премьеры
18 июля 2024, 02:29
В «Джентльменах удачи» нашли киноляп с татуировками Доцента
Freepik
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Зрители обратили внимание на несколько киноляпов в комедии «Джентльмены удачи», вышедшей в прокат СССР в 1971 году. Несовпадения коснулись татуировок на руке бандита Доцента, роль которого исполнил Евгений Леонов, сообщили журналисты РБК.

Леонову на съемках наносили на тело временные изображения. Когда они стирались, их приходилось дорисовывать, поэтому в ряде эпизодов татуировки не совпадают.

В сцене заселения в гостиницу на плече лже-Доцента можно увидеть изображение лампочки, направленной вниз. А когда он чуть позже общается с заведующей детским садом, лампочка смотрит наверх. В эпизоде, где Трошкин приобщает своих подопечных к здоровому образу жизни, татуировок на его теле почти нет.

Ранее зрители разглядели неточность в фильме «Служебный роман». У начальницы Людмилы Калугиной сам по себе расстегивался и застегивался коричневый пиджак.

Кино Фильмы
14 июля 2024, 16:11
Фонд кино назвал фильмы с самыми крупными кассовыми сборами за 3,5 года
РИА «Новости»
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Фонд кино перечислил фильмы с самыми крупными кассовыми сборами за последние 3,5 года. Об этом сообщил Луганский информационный центр.

«Самыми кассовыми фильмами в России, созданными при поддержке Фонда кино и вышедшими в прокат за последние 3,5 года, стали: „Чебурашка“, „Холоп 2“, „Бременские музыканты“», - отметили в пресс-службе фонда.

Также в список вошли киноленты «По щучьему велению», «Мастер и Маргарита», «Вызов», «Последний Богатырь: Посланник Тьмы», «Лед 3», «Последний богатырь: Корень зла», «Сто лет тому вперед», «Летучий корабль» и «Конек-Горбунок».

Лидером стал «Чебурашка», он собрал 6,787 миллиарда рублей.

Газета Financial Times ранее сообщила, что экс-канцлер Германии Ангела Меркель стала главной героиней комедийного сериала «Мисс Меркель».

Кино Фильмы
11 июля 2024, 17:55
Умер артист и режиссер Сергей Ерофеев
Freepik
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Не стало артиста и режиссера Владимирского театра кукол Сергея Ерофеева. Он скоропостижно скончался 10 июля на 49-м году жизни, сообщили представители культурного учреждения.

«Это неожиданная, неописуемая, невосполнимая утрата для всех нас», - отметили коллеги артиста.

Ерофеев окончил Нижегородское театральное училище в 1999 году. Затем служил в театре больше 20 лет. За эти годы ему удалось сыграть большое количество ролей. Он совершенстве владел всеми видами кукол.

Режиссерские работы артиста останутся в репертуаре театра на долгие годы.

Церемонию прощания с Ерофеевым проведут на его Родине - в Ново-Чебоксарске.

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