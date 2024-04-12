В Сети появился первый трейлер комедии «Новый год в Березовке» с Нагиевым

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В основе сюжета история о том, как семейная пара во время предновогодней суматохи перебирается в дом обеспеченных соседей, чтобы его обокрасть. Грабителям пытаются противостоять дети соседской пары, оставленные дома в наказание за ссору. Нагиеву досталась роль обеспеченного человека по кличке Аллигатор.

Зрителей обещают порадовать множеством комичных ситуаций.

Премьера фильма в кино состоится 14 ноября, а после этого картина выйдет в онлайн-кинотеатре Okko.

Ранее ленту режиссера Кирилла Серебренникова «Лимонов, баллада об Эдичке» включили в программу 77-го Каннского кинофестиваля. В основе фильма - роман французского писателя Эммануэля Каррера о жизни российского политика.

О мощном подъеме и росте популярности российского кино недавно заявил режиссер Никита Михалков, отметивший, что зрители начинают возвращаться к просмотру отечественных фильмов.