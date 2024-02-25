25 февраля 2024, 23:49

В «Самой обаятельной и привлекательной» заметили киноляп с наушниками Абдулова

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В знаменитом советском фильме «Самая обаятельная и привлекательная» обнаружили примечательный киноляп. На это обратили внимание авторы материала РБК.

Ошибку увидели в сцене с Володей Смирновым, которого сыграл актер Александр Абдулов. Его герой был модным молодым человеком и одна из показательных деталей - наушники, в которых персонаж часто слушал музыку.

Именно с ними обнаружили неточность в эпизоде к концу фильма. Там снимали сцену, где Михаил Кокшенов в роли Леши Пряхина высказывал Володе за его неправильный поступок с билетами на концерт. Смирнова одели в рубашку и черную жилетку.

Вместе с ними стоял женатый ловелас Миша Дятлов, его сыграл Леонид Куравлев. Трое мужчин находились у автомата с водой, когда к главной героине Наде (Ирина Муравьева) пришел супруг Сусанны.

Троица у аппарата внимательно наблюдала за развитием событий, а Миша произнес уже ставшую популярной фразу «Продолжаем пить». После этого кадр сменили и у Володи Смирнова на шее чудесным образом появились наушники, которых еще секунду назад там не было. В следующем кадре чудеса не закончились - воротник рубашки героя небрежно расстегнулся.

Ранее киноляпы нашли в советском фильме «Неуловимые мстители». Неточность заметили в сцене с Данькой Щусем.

Кино Фильмы Музыка Актеры Леонид Куравлев
25 февраля 2024, 05:40
В «Неуловимых мстителях» нашли интересный ляп с Данькой
Freepik
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В советском фильме «Неуловимые мстители» режиссера Эдмонда Кеосаяна нашли киноляп. На это обратили внимание журналисты РБК.

Ошибку заметили на 14-й минуте картины. На кадрах Буба Касторский, роль которого исполнил актер Борис Сичкин, выступает с куплетами перед зрителями на уличной сцене. В толпе находится Данька Щусь, его сыграл Виктор Косых, он внимательно слушал разговоры кумушек.

Воротник рубашки Даньки постоянно менял положение. В одном кадре он застегнут на все пуговицы и плотно прилегает к телу, а в другом - свободно болтается, оголяя шею героя.

Такая ситуация повторилась несколько раз. Как предположили авторы материала, сцену могли снимать в несколько дублей, поэтому пропустили особенность одежды.

Ранее похожий киноляп нашли в фильме «Самая обаятельная и привлекательная», где главную роль сыграла актриса Ирина Муравьева. Там у ее героини Нади верхние пуговицы на блузке жили своей жизнью - то расстегнуты, то застегнуты.

Одежда Режиссер Фильмы Актеры
24 февраля 2024, 04:39
Стала известна дата выхода сериала «Гарри Поттер»
Global Look Press
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Новый сериал «Гарри Поттер» по книге Джоан Роулинг выйдет на стриминговой площадке HBO Max в 2026 году. Об этом заявил генеральный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав, его процитировал портал The Wrap.

«Мы не стеснялись волнения по поводу „Гарри Поттера“. <…> Обе стороны просто рады возродить эту франшизу», - сказал Заслав во время конференции с инвесторами.

Гендиректор заявил, что сериал выйдет в срок, если при его производстве не возникнет проблем. На встрече с Роулинг компания смогла договориться об условиях экранизации. Стороны решили, что пришло время подарить франшизе вторую жизнь. Создатели сериала хотят наполнить картину деталями книжной версии.

Первый экземпляр книги «Гарри Поттер и философский камень» ушел с аукциона за 55,1 тысячи фунтов стерлингов (6,2 миллиона рублей). Книга находится в отличном состоянии и относится к первому изданию, когда было выпущено всего 500 штук.

Книги Сериалы Гарри Поттер
23 февраля 2024, 22:25
Shaman и Газманов выступили перед гостями на выставке «Россия»
РИА «Новости»
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Певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) и народный артист Олег Газманов выступили перед гостями на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в День защитника Отечества. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

Газманов поздравил всех, кто имеет отношение к российской армии, чтобы она всегда была такой же мощной и сильной.

«Этот праздник очень значим для нашей страны, для всех нас, потому что наша страна всегда отстаивает свои интересы, всегда воюет», - сказал артист.

В День защитника Отечества на выставке «Россия» показали музыкально-патриотический спектакль «Вера. Надежда. Любовь». Сюжет состоял из тематических новелл. Их рассказчиком стал певец Shaman. Концерт открыл Газманов. Он исполнил песню «Артефакты» вместе с резидентами арт-кластера «Таврида».

Президент России Владимир Путин ранее поздравил с Днем защитника Отечества ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооруженных сил и тех, кто прошел воинскую службу. Глава государства назвал 23 Февраля одним из самых значимых праздников.

Певец Shaman (настоящее имя - Ярослав Дронов) и народный артист Олег Газманов выступили перед гостями на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в День защитника Отечества. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

Праздники Россия 23 февраля Выставка-форум «Россия» Shaman
23 февраля 2024, 16:18
Сериал «Алиса не может ждать» неожиданно исчез из онлайн-кинотеатров
piqsels
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Российские онлайн-кинотеатры по требованию Роскомнадзора убрали со своих платформ сериал «Алиса не может ждать» режиссера Наталии Мещаниновой. Об этом сообщили «Ведомости».

РКН направил онлайн-платформам 22 февраля уведомление о выявленных нарушениях в некоторых сериях. Представитель видеосервиса Start объяснил, что в сериале содержится информация, которая не должна распространяться в аудиовизуальном сервисе.

Он рассказал, что российским площадкам пришлось скрыть для просмотра весь сериал. Из-за каких именно нарушений убрали сериал, представитель видеосервиса не пояснил.

Ранее Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций начала проверять сервис для изучения языков Duolingo на пропаганду ЛГБТ*. Россияне пожаловались на работу приложения, так как оно предлагало детям повторять фразы с возможной пропагандой нетрадиционных отношений. В Роскомнадзор жалоба от активистов не поступала.

* Запрещенное в России экстремистское движение

Роскомнадзор Сериалы

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