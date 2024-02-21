«В самое сердце попали». Майданов получил 15 лет с конфискацией от Украины за «Сарматушку»
Музыканту, певцу и депутату Госдумы Денису Майданову от украинского суда «прилетело» 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества через неделю после выхода песни «Сарматушка», текст которой артист написал вместе с политиком Дмитрием Рогозиным. Об этом он рассказал на стриме «360» с Аксиньей Гурьяновой.
По его словам, в России вышло много песен, воспевающих Вооруженные силы страны. В композиции «Сарматушка» Майданов решил воспеть Ракетные войска стратегического назначения (РВСН).
Дмитрий Рогозин прислал текст Майданову, и он увидел в нем перспективу. В итоге артист дописал припев и сочинил музыку. Песня вышла 17 декабря 2022 года - в день РВСН.
Также задача «Сарматушки» состояла в поднятии духа российского народа. Ракетчики и создатели ракетного комплекса «Сармат» выразили музыканту большую благодарность после выхода композиции.
«Но все-таки Запад не выдержал, на Украине состоялся какой-то суд и мне тут же прилетело 15 лет с конфискацией за эту песню, буквально через неделю после выхода песни», - заявил музыкант.
Депутат отметил, что украинцев и сторонников Запада «вздыбило» содержание композиции. По его мнению, если у них оно вызвало такую реакцию, значит «в самое сердце попали».