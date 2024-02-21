21 февраля 2024, 01:00

«В самое сердце попали». Майданов получил 15 лет с конфискацией от Украины за «Сарматушку»

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Музыканту, певцу и депутату Госдумы Денису Майданову от украинского суда «прилетело» 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества через неделю после выхода песни «Сарматушка», текст которой артист написал вместе с политиком Дмитрием Рогозиным. Об этом он рассказал на стриме «360» с Аксиньей Гурьяновой.

По его словам, в России вышло много песен, воспевающих Вооруженные силы страны. В композиции «Сарматушка» Майданов решил воспеть Ракетные войска стратегического назначения (РВСН).

Дмитрий Рогозин прислал текст Майданову, и он увидел в нем перспективу. В итоге артист дописал припев и сочинил музыку. Песня вышла 17 декабря 2022 года - в день РВСН.

Также задача «Сарматушки» состояла в поднятии духа российского народа. Ракетчики и создатели ракетного комплекса «Сармат» выразили музыканту большую благодарность после выхода композиции.

«Но все-таки Запад не выдержал, на Украине состоялся какой-то суд и мне тут же прилетело 15 лет с конфискацией за эту песню, буквально через неделю после выхода песни», - заявил музыкант.

Депутат отметил, что украинцев и сторонников Запада «вздыбило» содержание композиции. По его мнению, если у них оно вызвало такую реакцию, значит «в самое сердце попали».

Суд Песни Россия
20 февраля 2024, 17:12
Москвичей пригласили на фестиваль русского стиля
РИА «Новости»
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Объединение «Выставочные залы Москвы» проведет фестиваль «Русский стиль. Взгляд из XXI века», который предоставит артистам различных направлений — от художников и дизайнеров до модельеров и музыкантов — пространство для рефлексии и новаторского осмысления концепта русского стиля. Он состоится на нескольких городских площадках в течение года, сообщил столичный департамент культуры.

«Кураторы проекта постарались отметить ярких представителей всех поколений, которые определяли и продолжают определять направления развития русского стиля в современной культуре», - добавили в ведомстве.

Специалисты творческих профессий продемонстрируют свое понимание концепта русского стиля. В рамках фестиваля жители и гости Москвы смогут ознакомиться с несколькими экспозициями.

Так, 22 февраля галерея «На Шаболовке» в сотрудничестве с Музеем Театра кукол имени С. В. Образцова представит выставку «Биомеханика Мейерхольда. Актер. Кукла», раскрывающую секреты оживления персонажей на сцене и процесс создания театральных кукол.

Выставка «Русский стиль. Текстильные истории» ждет посетителей с 29 февраля в галерее «Нагорная». Зрители увидят реализованные в одежде мотивы живописи Кандинского, лоскутные проекты и уникальные принты.

Проект «Екатерина Смирнова. Литография» будет доступен с апреля по май в галерее «Китай-город». Посетителям продемонстрируют литографии, офорты и ксилографию с городскими пейзажами.

С 11 октября по 3 ноября там же пройдет выставка картин Клары Голицыной, которая работает в разных направлениях, от реализма до постмодерна.

Кроме того, творческие мастер-классы пройдут в парке Горького в Москве. Гости посетят занятия по лепке, керамическую мастерскую, научатся сервировать стол и готовить оригинальные блюда.

Объединение «Выставочные залы Москвы» проведет фестиваль «Русский стиль. Взгляд из XXI века», который предоставит артистам различных направлений - от художников и дизайнеров до модельеров и музыкантов - пространство для рефлексии и новаторского осмысления концепта русского стиля. Он состоится на нескольких городских площадках в течение года, сообщил столичный департамент культуры.

Выставки Фестивали Москва
19 февраля 2024, 16:12
Умер дирижер Леопольд Гершкович
Unsplash
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В Москве умер заслуженный артист России, дирижер и хормейстер Леопольд Гершкович. Ему было 88 лет, сообщили в пресс-службе Детского Музыкального театра имени Сац.

«С душевной болью и глубоким прискорбием сообщаем о кончине заслуженного артиста России, заслуженного деятеля искусств России Леопольда Абрамовича Гершковича, одного из корифеев российского музыкального театра для детей, стоявшего у истоков становления и развития нашего Детского Музыкального театра», - заявили в организации.

Гершкович более 50 лет служил в театре дирижером. В пресс-службе отметили редкий дар музыканта, благодаря которому ему прощали и дирижерскую резкость, и горячность, и дотошность. Гершкович обладал абсолютным слухом и глубоким пониманием стиля композитора. Он бережно относился к композиторскому замыслу.

Коллеги также назвали кропотливейшую работу с солистом особенной профессиональной чертой дирежеора.

По данным «Московского комсомольца», музыканта не стало 18 февраля днем. Он ехал по улице Алабяна, управляя автомобилем Volkswagen, как вдруг резко почувствовал себя плохо и потерял сознание. Медики констатировали смерть от сердечного приступа.

Театры Москва
19 февраля 2024, 04:54
Спектакль отменили из-за потопа в театре в Казани
Freepik
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В Театре оперы и балета имени Мусы Джалиля в Казани отменили спектакль «Турандот», за несколько минут до начала постановки начался потоп. Об этом сообщили на сайте театра.

Из здания эвакуировали зрителей и сотрудников театра. В учреждении отметили, что причина потопа уже устанавливается.

«В самое ближайшее время коллеги оценят причиненный ущерб и необходимое время для полного восстановления последствий потопа», - уточнили в театре.

Зрителям сообщили, что они могут вернуть деньги за билеты в местах их покупки.

Как сообщили «Известия» , в Сети появились ролики, сделанный внутри здания. На видео потоки воды разлились по театру, подтопило даже улицу рядом со зданием театра.

В Санкт-Петербурге пришедший из Финляндии циклон превратил дороги в полноводные реки. В городе выпало рекордное количество осадков.

Казань Спектакль Театры
19 февраля 2024, 00:45
«Оппенгеймер» забрал семь премий BAFTA
РИА «Новости»
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Фильм «Оппенгеймер», который вышел в 2023 году, получил премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) за «Лучший фильм». Об этом сообщили на сайте премии.

В общей сложности, кинокартина забрала семь наград из 13 номинаций. Статуэтку за «Лучшую режиссерскую работу» вручили режиссеру Кристоферу Нолану. Актер Киллиан Мерфи получил премию за «Лучшую мужскую роль», а Роберт Дауни-младший за «Лучшую мужскую роль второго плана».

Также «Оппенгеймер» удостоили наград за «Лучшую музыку к фильму» и «Лучшую операторскую работу» и «Лучший монтаж».

В январе кинокартина Кристофера Нолана получила пять премий «Золотой глобус». Фильм рассказывает историю американского физика Роберта Оппенгеймера, которого считают «отцом атомной бомбы». Мировые сборы «Оппенгеймера» составили свыше 950 миллионов долларов.

Награды Фильмы Актеры

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