«В самое сердце попали». Майданов получил 15 лет с конфискацией от Украины за «Сарматушку»

По его словам, в России вышло много песен, воспевающих Вооруженные силы страны. В композиции «Сарматушка» Майданов решил воспеть Ракетные войска стратегического назначения (РВСН).

Дмитрий Рогозин прислал текст Майданову, и он увидел в нем перспективу. В итоге артист дописал припев и сочинил музыку. Песня вышла 17 декабря 2022 года - в день РВСН.

Также задача «Сарматушки» состояла в поднятии духа российского народа. Ракетчики и создатели ракетного комплекса «Сармат» выразили музыканту большую благодарность после выхода композиции.

«Но все-таки Запад не выдержал, на Украине состоялся какой-то суд и мне тут же прилетело 15 лет с конфискацией за эту песню, буквально через неделю после выхода песни», - заявил музыкант.

Депутат отметил, что украинцев и сторонников Запада «вздыбило» содержание композиции. По его мнению, если у них оно вызвало такую реакцию, значит «в самое сердце попали».